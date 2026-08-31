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Зеленский уволил Камышина с должности внештатного советника по стратегическим вопросам

камишін

Президент Владимир Зеленский освободил Александра Камышина от должности своего внештатного советника по стратегическим вопросам.

Соответствующий указ №844/2026 глава государства подписал 31 августа, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Освободить Камышина Александра Николаевича от исполнения обязанностей советника Президента Украины по стратегическим вопросам (вне штата)", — говорится в документе.

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Комментарий Камышина

Камышин заявил в соцсетях, что за последние два года украинская оборонная промышленность стала стратегической отраслью внутри страны и начала интегрироваться в оборонно-промышленную архитектуру Европы и США.

Он добавил, что и в дальнейшем планирует работать в оборонной сфере, в частности над привлечением инвестиций в украинскую военную промышленность и развитием международных партнерств.

Зеленский уволил своего советника Александра Камышина

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Автор: 

Зеленский Владимир (25678) увольнение (2792) Офис Президента (1954) Камышин Александр (85)
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