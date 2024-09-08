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Зеленский (19042) Офис Президента (1775) Верещук (498) Камышин (79) Микита Виктор (12)

Зеленский назначил Верещук и Микиту заместителями руководителя ОП, Камышина - советником по стратегическим вопросам, - указы

Офіс президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ирину Верещук заместителем руководителя Офиса Президента Украины.

Соответствующий указ №621/2024 сегодня опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Указом №620/2024 Зеленский назначил экс-главу Закарпатской ОГА Виктора Микиту заместителем руководителя Офиса Президента Украины.

Указом №623/2024 Александр Камышин назначен советником президента Украины по стратегическим вопросам, указом №622/2024 Дмитрий Литвин назначен советником президента Украины по вопросам коммуникаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На должности заместителя главы ОП буду заниматься вопросами переселенцев и гуманитарного права, - Верещук
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Топ комментарии
+41
Перестановка ліжок в палаті дурдому
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08.09.2024 11:53
+29
Найогидніший в Світі виродок зібрав навколо себе найогидішу в Світі команду. Все повинно бути гармонічно.
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08.09.2024 11:59
+24
Верещук отримала "підвищення"...після Чонгару ..
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08.09.2024 12:00
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Перестановка ліжок в палаті дурдому
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08.09.2024 11:53 Ответить
73% , як по приколу ?!!! "Нравиться" чи "какая разница" ?
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08.09.2024 12:09 Ответить
Сам собі запитання задаєш? Спочаткуэ наголосовав, а тепер сам із собою розмовляєш. Чудові справи у вас зебобиків.
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08.09.2024 12:13 Ответить
Ото власне і є саме те, що Ви написали. Дійсно великі керівники держав, скажімо той же Олександр Македонський стали Великими, бо радниками призначали вчених, філософів, мислителів, які були справді відомими у тогочасному світі і залишились такими у історії завдяки власним здобуткам. Те ж стосується і Наполеона, радниками і міністрами якого були тогочасні вчені, математики, економісти і завдяки яким Франція стала Великою. Правда, і самі ці правителі освіту отримували від тих же філософів і вчених. Тому і самі були освіченими. Наполеон був чудовим інженером і математиком, а Олексардр був учнем самого Арістотеля. Коли неук бере собі у радники такого ж неука, то спілка двох неуків результату не дасть, що аласне ми і спостерігаємо в Україні. Амінь.
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08.09.2024 12:13 Ответить
а Олексардр був учнем самого Арістотеля

а Володимира Олександровича виховував не якийсь там сраний Арістотєль, а найпотужніший радянський, згодом український вчений у галузі автоматизації геолого-маркшейдерського забезпечення в гірничій справі. Доктор технічних наукhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80 професор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] . З 1995 року завідувач кафедри інформатики та інформаційних технологій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82 Криворізького економічного інституту .

З пожиттєвою стіпєндією 8 тищ гривень щомісячно. У Арістотєля біла стіпєндія ?
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08.09.2024 14:50 Ответить
😔 У Арістотеля не було стипендії. Він не вважав за можливе жити за державний кошт. І так, у нього не було потужного сина з власним кагалом кварталом.
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08.09.2024 15:01 Ответить
Арістотель навіть до 42 років не дожив (помер в 38), тому він лох.

а наш найвеличніший не лох
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08.09.2024 15:08 Ответить
А чому Вікіпедія каже,що він прожив 62 роки?
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08.09.2024 18:39 Ответить
патамуша я щитав 422 мінус 384, а треба було щітать 384 мінус 322
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08.09.2024 21:02 Ответить
ОП-95
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08.09.2024 12:52 Ответить
пздц..
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08.09.2024 11:53 Ответить
Причому країні
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08.09.2024 13:02 Ответить
причому повний....
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08.09.2024 14:58 Ответить
Яке їхало , таке й здибало .
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08.09.2024 11:53 Ответить
а шо таке охфіс перзидента??що це за структура і яке відношення вона має до держави Україна??
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08.09.2024 11:54 Ответить
Це така шарага ,що при всіх президентах каламутить воду і постійно змінює нозву.
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08.09.2024 12:10 Ответить
в каламутній воді легко ловити ....
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08.09.2024 14:59 Ответить
Потужні менеджери ,але що дивуватися який президент така і команда.
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08.09.2024 11:55 Ответить
який президент така і ко*****.
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08.09.2024 11:59 Ответить
десь тут обрізано Верещадло...
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08.09.2024 11:57 Ответить
ОПа! - це шо в нас тіньовии кабінет? - чи ОПа рулить?
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08.09.2024 11:56 Ответить
Опа обростає соснами...
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08.09.2024 11:57 Ответить
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08.09.2024 11:57 Ответить
А міг би розігнати увесь так званий "офіс", і призначити єдиним своїм радником/помічником Петра Порошенка.

Правда, для цього треба мати сіру речовину у черепній коробці, а не КВН-95....
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08.09.2024 11:58 Ответить
Найогидніший в Світі виродок зібрав навколо себе найогидішу в Світі команду. Все повинно бути гармонічно.
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08.09.2024 11:59 Ответить
я не понял верещук не справилась со своими обязанностями или это повышение ?
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08.09.2024 11:59 Ответить
Справилась на відмінно. Можна навіть медаль вручити. За участіє в есвео.
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08.09.2024 12:17 Ответить
Чомуви думаєте, що її не нагородили....вже...може і Героєм України, хоча герой росії їй більше пасуватиме
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08.09.2024 16:22 Ответить
Це називається просто-легалізація проституції в ОПі дєрьмака! Дівчинка по "щелчку пальцами",і більш нічого.
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08.09.2024 13:02 Ответить
Це підготовка до евакуації - зашкварену мразоту концентрують в одному місці.
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08.09.2024 13:39 Ответить
Верещук отримала "підвищення"...після Чонгару ..
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08.09.2024 12:00 Ответить
ві непонімаєтє! її ж теж чеченці можуть вбити
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08.09.2024 12:07 Ответить
А вы, друзья, как ни садитесь...
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08.09.2024 12:01 Ответить
"вони чеченців вбивали, поки вас тут не було".. розуміти треба
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08.09.2024 12:03 Ответить
Коли у борделі продажі падають, треба робітниць міняти, а не ліжка переставляти та штори міняти.
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08.09.2024 12:04 Ответить
Мері жопінс і лис микита тепер під дєрьмаком ходять? Вау! Оце потужно!
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08.09.2024 12:04 Ответить
А зе! нехай скрєпи рахує, само неосвічене тож потребує двох радників, але то вже нікому не цікаво.
Казкові персонажі і одразу обоє два тепер дерьмачеллові! Ото заживемо! ***** від заздрощів вдавиться!
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08.09.2024 12:09 Ответить
Якщо когось зняли з посади це означає що він не справився із своїми обов'язками чи як? І якщо хтось х...во працював як він після цього може бути радником із стратегічних питань?
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08.09.2024 12:10 Ответить
Взагалі-то, те, що витворяють дЄрмаки носить назву - антиконституційний переворот.
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08.09.2024 12:10 Ответить
Телесеріал - ЛІЖКО !
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08.09.2024 12:12 Ответить
В ОПі...😁
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08.09.2024 12:50 Ответить
Шило на мило. Ішак імітує чергову "потужну діяльність".
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08.09.2024 12:16 Ответить
Короче бенин Оманский Нарик собрал самих достойних Пид...сов в опе, есть один плюс придет время и все опе без разбора можно садить на кол....
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08.09.2024 12:17 Ответить


Усім рулить Єрмак!
Блазень-наркоман тільки відтягуеться.
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08.09.2024 12:18 Ответить
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08.09.2024 12:19 Ответить
Тему переглянуло 800 чол , з них 30 залишили коменти - чому з них не набереться хоча б 2 десятки тих , хто вийде під ОП і спробує заперечити ?
Сцикотно , чи що ?
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08.09.2024 12:20 Ответить
Чуєш....збирай своїх зебілів і йдіть протестуйте. Ти ж за нього глотку рвав, привів до влади весь цей зброд і позорисько. Виходь на мітинг. Не сцись. Можете використати символіку геїв, їм дозволено мітингувати. Поставите їм в опозицію свиноносних нациків. Заварите бучу, яка хаотично змінить маршрут до банкової та й усе. Не існує проблеми без рішення.
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08.09.2024 12:27 Ответить
Добряче , в тебе , бомбануло ...
До речі що це за - свиноносних нациків..?Хто це вашого Свина носив ... і куди ?
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08.09.2024 12:33 Ответить
Йому носили свинок. Де ті морди, до речі ? Нічого не чути про нацдружини.
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08.09.2024 15:00 Ответить
Все в твоїх руках...😁
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08.09.2024 12:54 Ответить
В нашому уряді жодна особа ні за що не несе відповідальності ,
а навпаки ЗепреЗедент надає їм високі посади і нікого не звільняє 😡
Дурдом
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08.09.2024 12:21 Ответить
Цінні б ляді, значить, якщо їх з борделю у бордель переводять
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08.09.2024 12:21 Ответить
А інших ви і не варті ...
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08.09.2024 12:27 Ответить
А може ти?
Диви який дєрзкій, як пронос.
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08.09.2024 12:28 Ответить
Все кто разминировал Чонгар и Юг Украины уже сидят... в ОП.
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08.09.2024 12:23 Ответить
О, то тепер в д'єрмака буде дві гавкаючі по команді шавки.
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08.09.2024 12:31 Ответить
Назначает Дерьмак, а подписывает Янелох Янетряпка...
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08.09.2024 12:38 Ответить
А ти шо тут робиш ?!
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08.09.2024 12:42 Ответить
Накуя? Вони запропонували якісь програмами потужних змін, чи це просто торгівля посадами?
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08.09.2024 12:42 Ответить
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08.09.2024 12:43 Ответить
не розумію.
ну, ладно татаров, вбив всіх чеченців, коли нас не було в києві. ладно єрмачина, виконує все, що забажає зе!лідор.
а, чим славетна верешук? чому вона така невмируща?
хто знає?
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08.09.2024 12:43 Ответить
Куратор розмінування доріг через перешийок та відведення ВСУ з позицій в голий степ
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08.09.2024 12:59 Ответить
Єрмачина? Виконує? Та та єрмачина виконує те, що забажає не блазень, ні, що забажає куратор з московії. А гнида хрипата те усе легітимизує, бо займає відповідну посаду.
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08.09.2024 19:02 Ответить
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08.09.2024 12:43 Ответить
працевлаштування зрадників-мародерів-сраколизів - характерна риса Найвеличнівшивого жлоба та мудили..
понавибирали, блін, катастрофу-95 на Вироку-2019.. ідіоти-експериментатори-приколісти-зрадники.. як так можна бути такими дебілами?
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08.09.2024 12:46 Ответить
Тобто підтвердив, що членкіня працює на ворога! Сховав у офісі під крильце головного куратора
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08.09.2024 12:57 Ответить
Відтепер заживемо!!! Огидно навіть думать про це… а голову ОПи коли зміняти будеш га гарант???
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08.09.2024 13:02 Ответить
Шо это за **** орган,кто это выбирал,чем он занимается и за что отвечает?Полная Опа му даков
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08.09.2024 13:04 Ответить
В себе на росії будеж президента виродком називати. В нас в Україні є президент, вибраний народом України, який би він не був, він наш президент.
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08.09.2024 13:04 Ответить
Прогиб засчитан! Икона с Хрипатым в углу висит?
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08.09.2024 14:10 Ответить
Функциональные обязанности заместителей офису АП: принеси, подай, пошел накуй.
Требования к кандидатам: исполнять, не задавать вопросов
Особые требования: вякните что-то не то журналистам - поубиваю всех!
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08.09.2024 13:06 Ответить
В себе на росії будеш будеш президента виродком називати. В нас в Україні він законно вибраний народом президент, який би він не був.
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08.09.2024 13:09 Ответить
Прогнуться всего два раза - это же неуважение! Хотя, хоть и десять раз, шут обдолбанный так шутом и останется, и ничего с этим не поделаешь.
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08.09.2024 19:06 Ответить
що це за посади
-38 та 39 заступники дванадцятого керівника
пімічника завхоза єрмака
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08.09.2024 13:13 Ответить
Так эти все должности по идее, такие же как и уборщица в ВР. 0 полномочий. Любой Голова Сільради посолидней будет... Но у нас же Шапито )))
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08.09.2024 13:22 Ответить
Треба ж назначенців якось пристроїти, зарплату дати, а там тихенько посидять, народ заспокоїться за Чонгар та « про@би» и знов тихенько в Европі житимуть. Команда Титанік
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08.09.2024 13:23 Ответить
Верещукча вже ж стара, як їй не соромно ?
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08.09.2024 13:26 Ответить
А що ж їм, на помойку? Хай працюють - мудрий нарід дає добро...
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08.09.2024 13:35 Ответить
Віктора Микиту

Коляна Вована...
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08.09.2024 14:08 Ответить
Ну, зараз Шатли між окупованим Кримом і Україною не тільки поїдуть, а і політять!
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08.09.2024 14:20 Ответить
Як виглядає оптимізація уряду у нормальній країні. Беруть посадовців які не справляються з обовʼязками та замінюють на більш кваліфікованих.
Як виглядає оптимізація по-зеленські. Беруть посадовців які не справляються та міняють їх посадами.
Різниця не велика але результат відрізняється суттєво.
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08.09.2024 14:27 Ответить
Та переведіть вже нарешті в ОП і Безуглу .
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08.09.2024 14:43 Ответить
...патужні персонажі.
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08.09.2024 15:09 Ответить
От навыбирали же ж зебилов ************ вместо патриотов националистов, которые ВСЕГДА! утверждали: наши герои Мазепа, Петлюра, Бандера. Исторические враги московиты. Украина должна быть в ЕС и НАТО, должен быть принят антиолигархический пакет законов. Так кто виновен украинцам?
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08.09.2024 16:15 Ответить
Як нa мене, то верещук цілком спрaведливо було признaчити керівником військово-цивільної aдміністрaції Чонгaр з місцем(кaбінетом) в сaмому Чонгaрі.
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08.09.2024 16:16 Ответить
Якшо ці таваріщі не мають кацапських паспортів, то нема чого їх і ставити на такі відповідальні, високі посади.
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08.09.2024 16:17 Ответить
Хай верещучка у зелі секретуткой працює, меньше шкоди буде.
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08.09.2024 16:20 Ответить
Лядскій ципк переставляє кроваті ,а гидота зелена тажа
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08.09.2024 18:31 Ответить
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08.09.2024 20:27 Ответить
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08.09.2024 20:31 Ответить
 
 