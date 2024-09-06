На должности заместителя главы ОП буду заниматься вопросами переселенцев и гуманитарного права, - Верещук

Экс-вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, чем будет заниматься на должности в Офисе Президента.

Об этом она заявила на заседании Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я остаюсь с вами. Я очень ценю каждого. Я иду работать в Офис Президента Украины и буду заниматься тем, чем занималась на должности вице-премьера, а именно: дети, внутренне перемещенные лица, международное гуманитарное право - все то, что мы делаем на наших штабах, и штабы тоже остаются", - отметила она.

Ранее Верещук заявила, что переходит на должность заместителя главы Офиса Президента.

3 сентября 2024 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук подала заявление об отставке.

5 сентября Рада отправила Верещук в отставку.

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