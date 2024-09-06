На должности заместителя главы ОП буду заниматься вопросами переселенцев и гуманитарного права, - Верещук
Экс-вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, чем будет заниматься на должности в Офисе Президента.
Об этом она заявила на заседании Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я остаюсь с вами. Я очень ценю каждого. Я иду работать в Офис Президента Украины и буду заниматься тем, чем занималась на должности вице-премьера, а именно: дети, внутренне перемещенные лица, международное гуманитарное право - все то, что мы делаем на наших штабах, и штабы тоже остаются", - отметила она.
Ранее Верещук заявила, что переходит на должность заместителя главы Офиса Президента.
3 сентября 2024 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук подала заявление об отставке.
5 сентября Рада отправила Верещук в отставку.
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- Граждане, - сказал Остап, - я, конечно, понимаю, что говорить об этом грустно, но ещё грустнее молчать. Многострадальная республика Неметчина находится в тяжёлом положении. Детишки в этой стране не доедают. Я не буду утомлять вас рассказом о том, что немцы дали миру. Это известно каждому школьнику. Я скажу только одно. Их дети живут впроголодь и обречены на полное вымирание....
Все должны помочь, кто чем может. У кого что есть: деньги, вещи, продуктовые карточки - всё пойдёт на дело. Каждая копейка, каждый грамм хлеба облегчит участь несчастных детей Германии.
Перед вами кружка. Она будет передана в «Союзмолоко», который имеет непосредственные связи с Международной Лигой помощи детям. Десять копеек - сущая безделица, но и она поможет бедному ребёнку.
Не уявляю, як можна в ціх проблемах зробити ще гірше, чим є зараз!
- залишення в небезпеці, яке призвело до смерті (ч. 3 ст. 135 КК України)":
займатимусь виконанням любих завдань
Резніков з банановим, мабуть, ще на цих курсах,