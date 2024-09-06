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Офис Президента (1775) Верещук (498)

На должности заместителя главы ОП буду заниматься вопросами переселенцев и гуманитарного права, - Верещук

Чим займатиметься Верещук в ОП

Экс-вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, чем будет заниматься на должности в Офисе Президента.

Об этом она заявила на заседании Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я остаюсь с вами. Я очень ценю каждого. Я иду работать в Офис Президента Украины и буду заниматься тем, чем занималась на должности вице-премьера, а именно: дети, внутренне перемещенные лица, международное гуманитарное право - все то, что мы делаем на наших штабах, и штабы тоже остаются", - отметила она.

Ранее Верещук заявила, что переходит на должность заместителя главы Офиса Президента.

3 сентября 2024 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук подала заявление об отставке.

5 сентября Рада отправила Верещук в отставку.

Также читайте: Украина прорабатывает маршрут гумкоридора для гражданских с Курщины в Сумы, - Верещук
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Топ комментарии
+33
- службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України);

- залишення в небезпеці, яке призвело до смерті (ч. 3 ст. 135 КК України)":


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06.09.2024 10:41
+30
А ***** нам тоді ціле міністерство!?
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06.09.2024 10:35
+25
Буде займатися тим,що робила все своє паскудне життя-красти.
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06.09.2024 10:37
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А ***** нам тоді ціле міністерство!?
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06.09.2024 10:35 Ответить
Ще замало, хочуть нове утворити - МінПук.
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06.09.2024 10:39 Ответить
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06.09.2024 11:05 Ответить
й буду займатися тим, чим займалася на посаді віцепрем'єра, а саме: діти
=====

- Граждане, - сказал Остап, - я, конечно, понимаю, что говорить об этом грустно, но ещё грустнее молчать. Многострадальная республика Неметчина находится в тяжёлом положении. Детишки в этой стране не доедают. Я не буду утомлять вас рассказом о том, что немцы дали миру. Это известно каждому школьнику. Я скажу только одно. Их дети живут впроголодь и обречены на полное вымирание....

Все должны помочь, кто чем может. У кого что есть: деньги, вещи, продуктовые карточки - всё пойдёт на дело. Каждая копейка, каждый грамм хлеба облегчит участь несчастных детей Германии.

Перед вами кружка. Она будет передана в «Союзмолоко», который имеет непосредственные связи с Международной Лигой помощи детям. Десять копеек - сущая безделица, но и она поможет бедному ребёнку.
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06.09.2024 11:00 Ответить
Незамінима ти наша. Нехай, краще Єрмак тебе пошле на ромінірування на Донбасс. Це у тебе, краще всього виходить.
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06.09.2024 11:28 Ответить
Дармоїдка,мабуть дєрмак не справляється?
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06.09.2024 10:36 Ответить
Не, там все проще - тупой, еще тупее вокруг себя опоясывается. Но как для головы сельрады, - це ж э-гэ-гэй!!! находиться у ноги тупого.
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06.09.2024 11:29 Ответить
Буде займатися тим,що робила все своє паскудне життя-красти.
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06.09.2024 10:37 Ответить
А где прежний заместитель? Или просто увеличили количество заместителей?
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06.09.2024 10:37 Ответить
Одна надія:
Не уявляю, як можна в ціх проблемах зробити ще гірше, чим є зараз!
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06.09.2024 10:38 Ответить
- службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України);

- залишення в небезпеці, яке призвело до смерті (ч. 3 ст. 135 КК України)":


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06.09.2024 10:41 Ответить
О, знову вилізло. А ну киш до ''буди''!
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06.09.2024 10:41 Ответить
пішла на підвищення
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06.09.2024 10:45 Ответить
Скільки ця консерва мертведчука буде знущатися над переселенцями і гуманітарним правом??
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06.09.2024 10:45 Ответить
Великa подякa 73%. Ви дійсно зробили це рaзом!!!
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06.09.2024 10:48 Ответить
На посаді 62гого заступника Глави ОП(Генерального Секретаря)
займатимусь виконанням любих завдань
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06.09.2024 10:49 Ответить
Пздц....навіть слів нема...круговоріт істот в кріслах...
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06.09.2024 10:50 Ответить
Повій в борделі))
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06.09.2024 10:57 Ответить
Тю, омеригу открывать. Дык, ЧЕРТИ так и беснуют, а как же иначе? Тока скажите не тем чертям, которые составляют 17%(73%) от выборцев, которые должны бы были прийти на голосование, а тем, 65% остолопам, которые не пришли голосовать.
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06.09.2024 11:01 Ответить
Яки взагалі може бути "Офіс" у нелигітимного президента??
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06.09.2024 10:53 Ответить
Верещук пішла на підвищення, поближче до самого єрмака
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06.09.2024 10:54 Ответить
Пройде верещучка, оті самі курси при ОПУ, з підвищення вправності та майстерності, і на ПОСЛИЦЮ ??!!?
Резніков з банановим, мабуть, ще на цих курсах,
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06.09.2024 11:07 Ответить
Бо разом "укріплювали" південний кордон, дбали про безпеку громадян, щоб випадково на мінах не підірвались
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06.09.2024 11:10 Ответить
Будет лить грязь и гавкать с короткого поводка. Облажалась. Теперь ее жизнь полностью зависит от "хозяина". Прийдется отрабативать "сливным бачком".
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06.09.2024 10:58 Ответить
Невже однієї "гАварящєй сабачкі" їрмакаки - беzумної мало ?
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06.09.2024 11:05 Ответить
Головне не дати їм втікти. Простий люд має це зрозуміти.
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06.09.2024 11:06 Ответить
Тоді війну вони будуть вести вічно, адже закінчення війни = вʼязниця для всього уряду
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06.09.2024 11:18 Ответить
За свою провальну часом антидержавну політику колись доведется відповідати .
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06.09.2024 11:07 Ответить
Курва опавская
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06.09.2024 11:27 Ответить
у мері безпопінс, підхватило вітром парасолю і її понесло ))
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06.09.2024 11:28 Ответить
Ще трохи , і Раду скасують, всі зелені переберуться в ОПу ..
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06.09.2024 11:41 Ответить
у борделі поміняли білизну, але ***** зостались.
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06.09.2024 11:59 Ответить
Интнресно когда она свое отсидит !
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06.09.2024 12:03 Ответить
Верещучка знатна многостаночниця -стахановка.
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06.09.2024 12:24 Ответить
Це направлення ще недостатньо добите. Потрібне керівництво дуповлаштувальників.
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06.09.2024 13:04 Ответить
ФЕДИНА В РАДІ У ЦІЄЇ ВЕРЕЩУК ПИТАЛА ПРО РОЗМІНУВАННЯ ЧОНГАРУ..
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06.09.2024 13:14 Ответить
Ця особа шкодила, шкодить і далі шкодитиме Державі, але вже під прикриттям всемогутнього ОП
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06.09.2024 14:18 Ответить
 
 