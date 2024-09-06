На посаді заступника глави ОП займатимусь питаннями переселенців та гуманітарного права, - Верещук
Ексвіцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, чим займатиметься на посаді в Офісі Президента.
Про це вона заявила на засіданні Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я залишаюся з вами. Я дуже ціную кожного. Я йду працювати в Офіс Президента України й буду займатися тим, чим займалася на посаді віцепрем'єра, а саме: діти, внутрішньо переміщені особи, міжнародне гуманітарне право - все те, що ми робимо на наших штабах, і штаби теж залишаються", - зазначила вона.
Раніше Верещук заявила, що переходить на посаду заступника глави Офісу Президента.
3 вересня 2024 року міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук подала заяву про відставку.
5 вересня Рада відправила Верещук у відставку.
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- Граждане, - сказал Остап, - я, конечно, понимаю, что говорить об этом грустно, но ещё грустнее молчать. Многострадальная республика Неметчина находится в тяжёлом положении. Детишки в этой стране не доедают. Я не буду утомлять вас рассказом о том, что немцы дали миру. Это известно каждому школьнику. Я скажу только одно. Их дети живут впроголодь и обречены на полное вымирание....
Все должны помочь, кто чем может. У кого что есть: деньги, вещи, продуктовые карточки - всё пойдёт на дело. Каждая копейка, каждый грамм хлеба облегчит участь несчастных детей Германии.
Перед вами кружка. Она будет передана в «Союзмолоко», который имеет непосредственные связи с Международной Лигой помощи детям. Десять копеек - сущая безделица, но и она поможет бедному ребёнку.
Не уявляю, як можна в ціх проблемах зробити ще гірше, чим є зараз!
- залишення в небезпеці, яке призвело до смерті (ч. 3 ст. 135 КК України)":
займатимусь виконанням любих завдань
Резніков з банановим, мабуть, ще на цих курсах,