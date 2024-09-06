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Офіс Президента (1997) Верещук (674)

На посаді заступника глави ОП займатимусь питаннями переселенців та гуманітарного права, - Верещук

Чим займатиметься Верещук в ОП

Ексвіцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, чим займатиметься на посаді в Офісі Президента.

Про це вона заявила на засіданні Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я залишаюся з вами. Я дуже ціную кожного. Я йду працювати в Офіс Президента України й буду займатися тим, чим займалася на посаді віцепрем'єра, а саме: діти, внутрішньо переміщені особи, міжнародне гуманітарне право - все те, що ми робимо на наших штабах, і штаби теж залишаються", - зазначила вона.

Раніше Верещук заявила, що переходить на посаду заступника глави Офісу Президента.

3 вересня 2024 року міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук подала заяву про відставку.

5 вересня Рада відправила Верещук у відставку.

Читайте: Зеленський звільнив Соколовську з посади заступника керівника ОП

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Топ коментарі
+33
- службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України);

- залишення в небезпеці, яке призвело до смерті (ч. 3 ст. 135 КК України)":


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06.09.2024 10:41
+30
А ***** нам тоді ціле міністерство!?
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06.09.2024 10:35
+25
Буде займатися тим,що робила все своє паскудне життя-красти.
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06.09.2024 10:37
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А ***** нам тоді ціле міністерство!?
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06.09.2024 10:35 Відповісти
Ще замало, хочуть нове утворити - МінПук.
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06.09.2024 10:39 Відповісти
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06.09.2024 11:05 Відповісти
й буду займатися тим, чим займалася на посаді віцепрем'єра, а саме: діти
=====

- Граждане, - сказал Остап, - я, конечно, понимаю, что говорить об этом грустно, но ещё грустнее молчать. Многострадальная республика Неметчина находится в тяжёлом положении. Детишки в этой стране не доедают. Я не буду утомлять вас рассказом о том, что немцы дали миру. Это известно каждому школьнику. Я скажу только одно. Их дети живут впроголодь и обречены на полное вымирание....

Все должны помочь, кто чем может. У кого что есть: деньги, вещи, продуктовые карточки - всё пойдёт на дело. Каждая копейка, каждый грамм хлеба облегчит участь несчастных детей Германии.

Перед вами кружка. Она будет передана в «Союзмолоко», который имеет непосредственные связи с Международной Лигой помощи детям. Десять копеек - сущая безделица, но и она поможет бедному ребёнку.
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06.09.2024 11:00 Відповісти
Незамінима ти наша. Нехай, краще Єрмак тебе пошле на ромінірування на Донбасс. Це у тебе, краще всього виходить.
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06.09.2024 11:28 Відповісти
Дармоїдка,мабуть дєрмак не справляється?
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06.09.2024 10:36 Відповісти
Не, там все проще - тупой, еще тупее вокруг себя опоясывается. Но как для головы сельрады, - це ж э-гэ-гэй!!! находиться у ноги тупого.
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06.09.2024 11:29 Відповісти
Буде займатися тим,що робила все своє паскудне життя-красти.
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06.09.2024 10:37 Відповісти
А где прежний заместитель? Или просто увеличили количество заместителей?
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06.09.2024 10:37 Відповісти
Одна надія:
Не уявляю, як можна в ціх проблемах зробити ще гірше, чим є зараз!
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06.09.2024 10:38 Відповісти
- службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України);

- залишення в небезпеці, яке призвело до смерті (ч. 3 ст. 135 КК України)":


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06.09.2024 10:41 Відповісти
О, знову вилізло. А ну киш до ''буди''!
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06.09.2024 10:41 Відповісти
пішла на підвищення
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06.09.2024 10:45 Відповісти
Скільки ця консерва мертведчука буде знущатися над переселенцями і гуманітарним правом??
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06.09.2024 10:45 Відповісти
Великa подякa 73%. Ви дійсно зробили це рaзом!!!
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06.09.2024 10:48 Відповісти
На посаді 62гого заступника Глави ОП(Генерального Секретаря)
займатимусь виконанням любих завдань
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06.09.2024 10:49 Відповісти
Пздц....навіть слів нема...круговоріт істот в кріслах...
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06.09.2024 10:50 Відповісти
Повій в борделі))
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06.09.2024 10:57 Відповісти
Тю, омеригу открывать. Дык, ЧЕРТИ так и беснуют, а как же иначе? Тока скажите не тем чертям, которые составляют 17%(73%) от выборцев, которые должны бы были прийти на голосование, а тем, 65% остолопам, которые не пришли голосовать.
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06.09.2024 11:01 Відповісти
Яки взагалі може бути "Офіс" у нелигітимного президента??
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06.09.2024 10:53 Відповісти
Верещук пішла на підвищення, поближче до самого єрмака
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06.09.2024 10:54 Відповісти
Пройде верещучка, оті самі курси при ОПУ, з підвищення вправності та майстерності, і на ПОСЛИЦЮ ??!!?
Резніков з банановим, мабуть, ще на цих курсах,
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06.09.2024 11:07 Відповісти
Бо разом "укріплювали" південний кордон, дбали про безпеку громадян, щоб випадково на мінах не підірвались
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06.09.2024 11:10 Відповісти
Будет лить грязь и гавкать с короткого поводка. Облажалась. Теперь ее жизнь полностью зависит от "хозяина". Прийдется отрабативать "сливным бачком".
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06.09.2024 10:58 Відповісти
Невже однієї "гАварящєй сабачкі" їрмакаки - беzумної мало ?
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06.09.2024 11:05 Відповісти
Головне не дати їм втікти. Простий люд має це зрозуміти.
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06.09.2024 11:06 Відповісти
Тоді війну вони будуть вести вічно, адже закінчення війни = вʼязниця для всього уряду
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06.09.2024 11:18 Відповісти
За свою провальну часом антидержавну політику колись доведется відповідати .
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06.09.2024 11:07 Відповісти
Курва опавская
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06.09.2024 11:27 Відповісти
у мері безпопінс, підхватило вітром парасолю і її понесло ))
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06.09.2024 11:28 Відповісти
Ще трохи , і Раду скасують, всі зелені переберуться в ОПу ..
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06.09.2024 11:41 Відповісти
у борделі поміняли білизну, але ***** зостались.
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06.09.2024 11:59 Відповісти
Интнресно когда она свое отсидит !
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06.09.2024 12:03 Відповісти
Верещучка знатна многостаночниця -стахановка.
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06.09.2024 12:24 Відповісти
Це направлення ще недостатньо добите. Потрібне керівництво дуповлаштувальників.
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06.09.2024 13:04 Відповісти
ФЕДИНА В РАДІ У ЦІЄЇ ВЕРЕЩУК ПИТАЛА ПРО РОЗМІНУВАННЯ ЧОНГАРУ..
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06.09.2024 13:14 Відповісти
Ця особа шкодила, шкодить і далі шкодитиме Державі, але вже під прикриттям всемогутнього ОП
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06.09.2024 14:18 Відповісти
 
 