Рада відправила у відставку віцепрем’єрку Верещук
Сьогодні, 5 вересня, Верховна Рада звільнила Ірину Верещук з посади віцепрем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, "За" проголосували 255 народних депутатів.
Як повідомлялося, раніше ВР відправила у відставку міністра закордонних справ Кулебу.
Топ коментарі
+17 Evgeny N
показати весь коментар05.09.2024 12:19
+14 Михаил Грушевский
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+8 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар05.09.2024 12:38
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Будь ласка, зачекайте...
(цитата із фільму)
Тепер вона буде знати більше да делиться інфою з подругою парашной пропагондонщею Ахмедовою, а та в свою чергу буде інформувати фсб, гру та гш рф.
Через Чонгар...
Президент сказав, що я йому потрібна в ОПУ. Тому переходжу
на посаду заступника Голови ОПУ.
Служу Українському народові!
Путч:
Ми ж вчора писали, що таке лайно як Верещук не тоне. Воно вспливе в ОПУ на посаді заступника Андрія Єрмака.
Щодо інших призначень, то про них повідомив Давид Арахамія:
Андрій Сибіга - МЗС.
Олексій Кулеба - Мінрегіон-віцепремʼєр.
Ольга Стефанішина - Міністр юстиції-віцепремʼєр з євроінтеграції.
Наталія Калмикова - Мінветеранів
Микола Точицький - Міністерство культури та інформаційної політики.
Віталій Коваль - Мінагрополітики.
Матвій Бідний - Міністерство молоді та спорту.
Світлана Гринчук - Мінекології.
Герман Сметанін - Мінстратпром.
Олександр Камишін переходить в Офіс Президента, де продовжить займатися питанням озброєння та інфраструктури.
Дмитро Вовнянко:
Глянув по диагоналі список нових назначенців у Кабмін. Відверто - навіть не захотів розбиратися - ху із ху. Я просто переконаний, що новий уряд буде нічим не кращий за попередній. З дуже простої причини.
У президента-шоумена, уряд може бути лише естрадно-цирковий - і ніякий інший.
Цю владу ми спостерігаємо уже шість років - понад Конституційну норму. Нічого нового від неї я не чекаю як таке.
Фаворитка Тараса Козака (правої руки Віктора Медведчука, кума Путіна) - на найвищих посадах в команді Андрія Єрмака.
Вас це досі дивує? Серйозно?
Просто звернить увагу як її швидко просували на високі пости . Уся пʼята колонна працювала на її соціальний ліфт
https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/programa-diyalnosti-uryadu
М'ЯСІ І ТУРНІКЕТАХ.
Яку перемогу і ракети ви від них чекаєте?
Чи знову союзники винуваті?