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ВР (14812) Кабмін (13940) звільнення (2623) Верещук (674)

Рада відправила у відставку віцепрем’єрку Верещук

ірина,верещук

Сьогодні, 5 вересня, Верховна Рада звільнила Ірину Верещук з посади віцепрем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, "За" проголосували 255 народних депутатів.

Також читайте: Рада відмовилася звільнити Верещук з посади глави Мінреінтеграції

Як повідомлялося, раніше ВР відправила у відставку міністра закордонних справ Кулебу.

Автор: 
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Топ коментарі
+17
Та її не у відставку, а на нари треба було відправити!
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05.09.2024 12:19
+14
Не переживайте, цей організм тепер в ОПі буде.
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05.09.2024 12:20
+8
Верещук, ЗОБОВЯЗАНА була, звітувати за свою діяльність та їх наслідки для України і Українців!
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05.09.2024 12:38
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Невосполнимая утрата,как же без нее жить то дальше..
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05.09.2024 12:19 Відповісти
Не переживайте, цей організм тепер в ОПі буде.
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05.09.2024 12:20 Відповісти
Пішла на підвищення.
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05.09.2024 12:26 Відповісти
Та її не у відставку, а на нари треба було відправити!
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05.09.2024 12:19 Відповісти
і нікто нє узнаєт, гдє магілка ее...
(цитата із фільму)
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05.09.2024 14:07 Відповісти
Мері Попінс, досвіданья)
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05.09.2024 12:20 Відповісти
Агент кремля Ірка Жопінс прямує в жОПинс.
Тепер вона буде знати більше да делиться інфою з подругою парашной пропагондонщею Ахмедовою, а та в свою чергу буде інформувати фсб, гру та гш рф.
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05.09.2024 12:25 Відповісти
Пам'ятаю цю жіночку,яка перед вторгненням приклала руку до розведення війск на донбасі та розмінування мостів.І вона навіть не мала зеленого понятія,що мав на увазі Байден коли говорив що в Українській владі величезна корупція
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05.09.2024 12:25 Відповісти
От би ще копняка під зад... А не оплески, як Резнікову.
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05.09.2024 12:25 Відповісти
.. цій падлі давно на ешафот пора , а не оплески ... ця дуже рьяно " готувала " країну до вторгнення...
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05.09.2024 13:33 Відповісти
На шаттлі у відставку поїде.
Через Чонгар...
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05.09.2024 12:27 Відповісти
ірина Верещук:

Президент сказав, що я йому потрібна в ОПУ. Тому переходжу

на посаду заступника Голови ОПУ.

Служу Українському народові!

Путч:

Ми ж вчора писали, що таке лайно як Верещук не тоне. Воно вспливе в ОПУ на посаді заступника Андрія Єрмака.

Щодо інших призначень, то про них повідомив Давид Арахамія:

Андрій Сибіга - МЗС.

Олексій Кулеба - Мінрегіон-віцепремʼєр.

Ольга Стефанішина - Міністр юстиції-віцепремʼєр з євроінтеграції.

Наталія Калмикова - Мінветеранів

Микола Точицький - Міністерство культури та інформаційної політики.

Віталій Коваль - Мінагрополітики.

Матвій Бідний - Міністерство молоді та спорту.

Світлана Гринчук - Мінекології.

Герман Сметанін - Мінстратпром.

Олександр Камишін переходить в Офіс Президента, де продовжить займатися питанням озброєння та інфраструктури.

Дмитро Вовнянко:

​​Глянув по диагоналі список нових назначенців у Кабмін. Відверто - навіть не захотів розбиратися - ху із ху. Я просто переконаний, що новий уряд буде нічим не кращий за попередній. З дуже простої причини.

У президента-шоумена, уряд може бути лише естрадно-цирковий - і ніякий інший.

Цю владу ми спостерігаємо уже шість років - понад Конституційну норму. Нічого нового від неї я не чекаю як таке.

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05.09.2024 12:29 Відповісти
Заберуть а ОПу. В д'єрмака тепер буде дві шавки підгавкувати.
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05.09.2024 12:36 Відповісти
Так, дві самі упороті чорнороті шавки.
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05.09.2024 12:37 Відповісти
сосна сломалась?)
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05.09.2024 12:38 Відповісти
Верещук, ЗОБОВЯЗАНА була, звітувати за свою діяльність та їх наслідки для України і Українців!
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05.09.2024 12:38 Відповісти
https://x.com/RadioLemberg Radio Lemberg

Фаворитка Тараса Козака (правої руки Віктора Медведчука, кума Путіна) - на найвищих посадах в команді Андрія Єрмака.

Вас це досі дивує? Серйозно?

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05.09.2024 12:42 Відповісти
Мертветчук тягнув Верещук на посаду президента по согласованію з хремлем
Просто звернить увагу як її швидко просували на високі пости . Уся пʼята колонна працювала на її соціальний ліфт
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06.09.2024 02:16 Відповісти
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05.09.2024 12:45 Відповісти
Ця мразь звинувачувала азовців, що вони не хочуть відпускати цивільних з Азовсталі. Їй не місце на державних посадах
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05.09.2024 13:08 Відповісти
Люстрація, але не довше 3 метрів вірьовки!! Але ОБОВЯЗКОВО ЗВІТ!!

https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/programa-diyalnosti-uryadu
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05.09.2024 13:38 Відповісти
От же ж присосалась до посади! За вуха не відтягнеш з першої спроби...
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05.09.2024 13:37 Відповісти
Готують потужну команду для нового міністерства
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05.09.2024 13:44 Відповісти
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05.09.2024 13:45 Відповісти
Просто нагадаю, Україною зараз керують уроди, які обкрадають ЗСУ на м'ясі і турнікетах.
М'ЯСІ І ТУРНІКЕТАХ.
Яку перемогу і ракети ви від них чекаєте?
Чи знову союзники винуваті?
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05.09.2024 14:06 Відповісти
Українцям потрібно запам'ятати всю цю Зе Наволоч в лице
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05.09.2024 14:34 Відповісти
І знати також тих прикордонників та митників які їх випустять. Всіх пам'ятаймо
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05.09.2024 14:36 Відповісти
Верещук треба за грати відправити
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05.09.2024 16:51 Відповісти
 
 