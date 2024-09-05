Рада відправила у відставку віцепрем’єрку Верещук

Сьогодні, 5 вересня, Верховна Рада звільнила Ірину Верещук з посади віцепрем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, "За" проголосували 255 народних депутатів.

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Як повідомлялося, раніше ВР відправила у відставку міністра закордонних справ Кулебу.