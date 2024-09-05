УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4348 відвідувачів онлайн
Новини
4 913 25
Зеленський (22411) Офіс Президента (1997) Юлія Соколовська (40)

Зеленський звільнив Соколовську з посади заступника керівника ОП

Офіс президента

Президент Володимир Зеленський звільнив Юлію Соколовську з посади заступника керівника Офісу Президента.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Звільнити Соколовську Юлію Сергіївну з посади заступника керівника Офісу Президента України", ідеться у документі.

Соколовська працювала в ОП з березня 2020 року. До цього була міністром соціальної політики в уряді Гончарука.

Також читайте: Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді та Офісі президента: Нам потрібен новий рівень

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+15
показати весь коментар
05.09.2024 22:21
+9
А Україну від себе чомусь забув звільнити?
показати весь коментар
05.09.2024 21:52
+9
Так воно ж сЦарь - йому все можна (((
показати весь коментар
05.09.2024 21:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленський, похерив і регламент Верховної Ради України, який має силу закону, і який встановлює порядок скликання і проведення сесій Верховної Ради України, її засідань, … зокрема і ЗВІТУ КМУ, у верховній раді…!!
показати весь коментар
05.09.2024 21:49 Відповісти
Так воно ж сЦарь - йому все можна (((
показати весь коментар
05.09.2024 21:54 Відповісти
Пилат повернувся до свого палацу й, покликавши Ісуса, запитав Його: «Ти - Цар Юдейський?»,І відповів Ісус: «Моє Царство не належить цьому світові.
показати весь коментар
05.09.2024 22:04 Відповісти
Хай так, але у нас в "сухому остатку" на одну юдейку у владі менше. Хоча ... це не точний прогноз, а скоріше мрія...
показати весь коментар
05.09.2024 22:21 Відповісти
Головне, щоб всрате Єрмачилло не зачепило (((
показати весь коментар
05.09.2024 21:52 Відповісти
А Україну від себе чомусь забув звільнити?
показати весь коментар
05.09.2024 21:52 Відповісти
Айяяй а хто це
показати весь коментар
05.09.2024 21:58 Відповісти
Цікаво, звільняє...звільняє..чому жодного разу не вказано причину та підстави звільнення???
показати весь коментар
05.09.2024 22:09 Відповісти
от тіпа дружина чоловіку в стані істерики під час ПМС вказує причини ))))

Воно - постійне ПМС з пісюном.

І Воно не знає, куди той пісюн діти, крім роялю
показати весь коментар
05.09.2024 22:13 Відповісти
Нічого дивного. Просто переставляють ліжка.
показати весь коментар
05.09.2024 22:24 Відповісти
Что же теперь будет,ой ой ой.Как же?Бред зелёной жабы.
показати весь коментар
05.09.2024 22:15 Відповісти
показати весь коментар
05.09.2024 22:21 Відповісти
Хіба це новини? От якби дерьмяк звільнив Зеленського!
показати весь коментар
05.09.2024 22:24 Відповісти
Єрмак вибудовуює власну вертикаль влади, порушуючи Конституцію і здійснюючи контроль над центральними органами влади, фактично не маючи на те жодних підстав і повноважень.
показати весь коментар
05.09.2024 23:08 Відповісти
У чувака не завидная доля, самолеты не летают, а каштаны никто не попилил еще. 🤣🤣🤣
показати весь коментар
06.09.2024 10:38 Відповісти
А це хто?
показати весь коментар
05.09.2024 22:32 Відповісти
Отака працівниця, ніхто нічого про неї навіть не чув, а гроші отримувала,
вангую що у них багао таких.... а нам кажуть нема грошей треба підвищувати податки
показати весь коментар
05.09.2024 22:38 Відповісти
А він мав право звільняти? Чи такі повноваження йому делеговано головою ОП?
показати весь коментар
05.09.2024 22:35 Відповісти
Р- рішучість.
показати весь коментар
05.09.2024 22:46 Відповісти
Путч. Русский - нах*й:
🥀Сьогодні звинувачену за розкрадання в Мінюсті Ольгу Стефанішину ВР призначить... Міністром Юстиції. Навіть не знаємо як це прокоментувати -хіба приказку нагадати: і щуку вкинули у річку, чи поставили козу город сторожить!
Нагадуємо обставини судового розгляду:
Йдеться про справу, за якою Лукаш та іншим підозрюваним інкримінується заволодіння коштами у сумі 2 мільйонів 523 тисяч гривень, які були виділені на адаптацію національного законодавства до законодавства ЄС. Зокрема, під час Революції Гідності, коли Лукаш очолювала Мін'юст (липень 2013 - лютий 2014), відомство провело тендер щодо перевірки українського законодавства на відповідність європейському.
Втім, у слідства виникли питання до вартості виконаних робіт та якості наданого матеріалу. Bihus.Info розповів, що Стефанішина підписувала документи тендеру.
показати весь коментар
05.09.2024 22:48 Відповісти
Їрмакака вертикаль зміцнює, як плєшфюрер замовив!
показати весь коментар
05.09.2024 23:19 Відповісти
це одна з 60..
отряд зебанди нє замєтіл потєрі байца..
показати весь коментар
06.09.2024 03:00 Відповісти
Дерьмак влаштував публічний концерт одного актора-смотрітє какой я сільний. Так шо робіть висновки. Я готовий премьєр і це мая *******.
показати весь коментар
06.09.2024 08:04 Відповісти
Кацапський паспорт загубила?
показати весь коментар
06.09.2024 09:11 Відповісти
Переведена с должности строевой сосны на должность шалашовки по состоянию здоровья. 🤣🤣🤣
показати весь коментар
06.09.2024 10:40 Відповісти
 
 