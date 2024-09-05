Зеленський звільнив Соколовську з посади заступника керівника ОП

Президент Володимир Зеленський звільнив Юлію Соколовську з посади заступника керівника Офісу Президента.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Звільнити Соколовську Юлію Сергіївну з посади заступника керівника Офісу Президента України", ідеться у документі.

Соколовська працювала в ОП з березня 2020 року. До цього була міністром соціальної політики в уряді Гончарука.

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