Зеленский уволил Соколовскую с должности заместителя руководителя ОП
Президент Владимир Зеленский уволил Юлию Соколовскую с должности заместителя руководителя Офиса Президента.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Уволить Соколовскую Юлию Сергеевну с должности заместителя руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в документе.
Соколовская работала в ОП с марта 2020 года. До этого была министром социальной политики в правительстве Гончарука.
Топ комментарии
+15 Mart
показать весь комментарий05.09.2024 22:21
+9 Vlad c73260f7
показать весь комментарий05.09.2024 21:52
+9 Kindrat74
показать весь комментарий05.09.2024 21:54
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Воно - постійне ПМС з пісюном.
І Воно не знає, куди той пісюн діти, крім роялю
вангую що у них багао таких.... а нам кажуть нема грошей треба підвищувати податки
🥀Сьогодні звинувачену за розкрадання в Мінюсті Ольгу Стефанішину ВР призначить... Міністром Юстиції. Навіть не знаємо як це прокоментувати -хіба приказку нагадати: і щуку вкинули у річку, чи поставили козу город сторожить!
Нагадуємо обставини судового розгляду:
Йдеться про справу, за якою Лукаш та іншим підозрюваним інкримінується заволодіння коштами у сумі 2 мільйонів 523 тисяч гривень, які були виділені на адаптацію національного законодавства до законодавства ЄС. Зокрема, під час Революції Гідності, коли Лукаш очолювала Мін'юст (липень 2013 - лютий 2014), відомство провело тендер щодо перевірки українського законодавства на відповідність європейському.
Втім, у слідства виникли питання до вартості виконаних робіт та якості наданого матеріалу. Bihus.Info розповів, що Стефанішина підписувала документи тендеру.
отряд зебанди нє замєтіл потєрі байца..