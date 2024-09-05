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Зеленский (19011) Офис Президента (1774) Юлия Соколовская (33)

Зеленский уволил Соколовскую с должности заместителя руководителя ОП

Офіс президента

Президент Владимир Зеленский уволил Юлию Соколовскую с должности заместителя руководителя Офиса Президента.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Уволить Соколовскую Юлию Сергеевну с должности заместителя руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в документе.

Соколовская работала в ОП с марта 2020 года. До этого была министром социальной политики в правительстве Гончарука.

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Топ комментарии
+15
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05.09.2024 22:21
+9
А Україну від себе чомусь забув звільнити?
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05.09.2024 21:52
+9
Так воно ж сЦарь - йому все можна (((
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05.09.2024 21:54
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Зеленський, похерив і регламент Верховної Ради України, який має силу закону, і який встановлює порядок скликання і проведення сесій Верховної Ради України, її засідань, … зокрема і ЗВІТУ КМУ, у верховній раді…!!
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05.09.2024 21:49 Ответить
Так воно ж сЦарь - йому все можна (((
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05.09.2024 21:54 Ответить
Пилат повернувся до свого палацу й, покликавши Ісуса, запитав Його: «Ти - Цар Юдейський?»,І відповів Ісус: «Моє Царство не належить цьому світові.
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05.09.2024 22:04 Ответить
Хай так, але у нас в "сухому остатку" на одну юдейку у владі менше. Хоча ... це не точний прогноз, а скоріше мрія...
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05.09.2024 22:21 Ответить
Головне, щоб всрате Єрмачилло не зачепило (((
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05.09.2024 21:52 Ответить
А Україну від себе чомусь забув звільнити?
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05.09.2024 21:52 Ответить
Айяяй а хто це
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05.09.2024 21:58 Ответить
Цікаво, звільняє...звільняє..чому жодного разу не вказано причину та підстави звільнення???
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05.09.2024 22:09 Ответить
от тіпа дружина чоловіку в стані істерики під час ПМС вказує причини ))))

Воно - постійне ПМС з пісюном.

І Воно не знає, куди той пісюн діти, крім роялю
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05.09.2024 22:13 Ответить
Нічого дивного. Просто переставляють ліжка.
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05.09.2024 22:24 Ответить
Что же теперь будет,ой ой ой.Как же?Бред зелёной жабы.
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05.09.2024 22:15 Ответить
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05.09.2024 22:21 Ответить
Хіба це новини? От якби дерьмяк звільнив Зеленського!
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05.09.2024 22:24 Ответить
Єрмак вибудовуює власну вертикаль влади, порушуючи Конституцію і здійснюючи контроль над центральними органами влади, фактично не маючи на те жодних підстав і повноважень.
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05.09.2024 23:08 Ответить
У чувака не завидная доля, самолеты не летают, а каштаны никто не попилил еще. 🤣🤣🤣
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06.09.2024 10:38 Ответить
А це хто?
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05.09.2024 22:32 Ответить
Отака працівниця, ніхто нічого про неї навіть не чув, а гроші отримувала,
вангую що у них багао таких.... а нам кажуть нема грошей треба підвищувати податки
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05.09.2024 22:38 Ответить
А він мав право звільняти? Чи такі повноваження йому делеговано головою ОП?
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05.09.2024 22:35 Ответить
Р- рішучість.
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05.09.2024 22:46 Ответить
Путч. Русский - нах*й:
🥀Сьогодні звинувачену за розкрадання в Мінюсті Ольгу Стефанішину ВР призначить... Міністром Юстиції. Навіть не знаємо як це прокоментувати -хіба приказку нагадати: і щуку вкинули у річку, чи поставили козу город сторожить!
Нагадуємо обставини судового розгляду:
Йдеться про справу, за якою Лукаш та іншим підозрюваним інкримінується заволодіння коштами у сумі 2 мільйонів 523 тисяч гривень, які були виділені на адаптацію національного законодавства до законодавства ЄС. Зокрема, під час Революції Гідності, коли Лукаш очолювала Мін'юст (липень 2013 - лютий 2014), відомство провело тендер щодо перевірки українського законодавства на відповідність європейському.
Втім, у слідства виникли питання до вартості виконаних робіт та якості наданого матеріалу. Bihus.Info розповів, що Стефанішина підписувала документи тендеру.
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05.09.2024 22:48 Ответить
Їрмакака вертикаль зміцнює, як плєшфюрер замовив!
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05.09.2024 23:19 Ответить
це одна з 60..
отряд зебанди нє замєтіл потєрі байца..
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06.09.2024 03:00 Ответить
Дерьмак влаштував публічний концерт одного актора-смотрітє какой я сільний. Так шо робіть висновки. Я готовий премьєр і це мая *******.
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06.09.2024 08:04 Ответить
Кацапський паспорт загубила?
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06.09.2024 09:11 Ответить
Переведена с должности строевой сосны на должность шалашовки по состоянию здоровья. 🤣🤣🤣
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06.09.2024 10:40 Ответить
 
 