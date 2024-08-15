Украина прорабатывает маршрут гумкоридора для гражданских с Курщины в Сумы, - Верещук

Сейчас прорабатывается возможный маршрут эвакуации гражданских лиц из Курской области через гуманитарный коридор в Сумы.

Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, этот вопрос обсуждают с военными.

Что касается гуманитарного коридора в сторону Российской Федерации, то "такая возможность есть, но при условии соответствующего официального запроса с российской стороны".

Сейчас такого запроса не поступало, добавила Верещук.

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15 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина создала первую военную комендатуру на подконтрольных территориях Курской области. Ее руководителем назначили генерала Эдуарда Москалева.