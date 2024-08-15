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Новости Война
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Украина прорабатывает маршрут гумкоридора для гражданских с Курщины в Сумы, - Верещук

Україна опрацьовує маршрут гуманітарного коридору із Курської області до Сум

Сейчас прорабатывается возможный маршрут эвакуации гражданских лиц из Курской области через гуманитарный коридор в Сумы.

Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, этот вопрос обсуждают с военными.

Что касается гуманитарного коридора в сторону Российской Федерации, то "такая возможность есть, но при условии соответствующего официального запроса с российской стороны".

Сейчас такого запроса не поступало, добавила Верещук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Планируется открытие гумкоридоров на Курщине для эвакуации гражданских в сторону РФ и Украины, - Верещук

15 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина создала первую военную комендатуру на подконтрольных территориях Курской области. Ее руководителем назначили генерала Эдуарда Москалева.

Автор: 

эвакуация (2067) Верещук Ирина (504) гуманитарный коридор (125) Курск (1083)


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Топ комментарии
+29
ви, ****, чуєте, що нам почали впарювати зелені покидьки?
біженців з кацапії, на нашу шию! це оті, кримнаш, знишити всіх хохлів, путєн наш презідент, дамбілі бамбас.

а, на донбасі, повна срака.
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15.08.2024 15:57
+28
Коментарі в соцмережах на цю новину:

https://x.com/pihtodid



"Є@@@@ті. Тут кожен день пі@@рів своїх ловлять. які збирають інфу про військових та об'єкти, а вони ще русні хочуть навезти. пі@@ець наобирали"

"С@ки довбані, наші люди вимушені повертатися на окуповані території за останні копійки, від безвиході і безгрошівʼя, а потвори то Палестину годують, то кацапів, ще і в Україну пруть за наші податки, це і є ціль операції?"

"А скільки серед них може бути агентів, не перевіряли. Як наших воїнів від кабів захищають не кажуть???"

"Ви для своїх громадян щось робите? А..., я забувся для вас росіяни і є свої, адінарот."

"Давайте їх в санаторій відправимо відпочивати ми ж "сваіх нєбрасаєм" це ті котрі в 2022 підтримували СВО."
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15.08.2024 16:08
+27
верещук це гнида
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15.08.2024 15:55
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нарешті її мрія про шатли здійснилась.
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15.08.2024 15:54 Ответить
верещук це гнида
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15.08.2024 15:55 Ответить
Зелена...
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15.08.2024 16:12 Ответить
Швидше перекрашена).Її привів Тарас Козак,бізнеспартнер Медведчука,і посадив керувати Рава-Руською,щоб контролювати потоки контрабанди.
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15.08.2024 16:19 Ответить
курва !!!

в одному Покровську жило 60 тис. населення на 2014 р. !!!

Нині Покровськ - велике промислове місто, на його території працює 20 підприємств шести основних галузей промисловості.

Старий центр вугільних шахт https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD Донецького басейну (з https://uk.wikipedia.org/wiki/1884 1884 року). У місті працюють флагмани вугільної промисловості України - шахта https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%C2%BB «Краснолиманська» та ПАТ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%C2%BB Шахтоуправління «Покровське» ) (видобуток вугілля в https://uk.wikipedia.org/wiki/2005 2005 році - 6 241 тис. тонн). Крім того, розвинена індустрія будівельних матеріалів й обслуговування залізниці.

5 заводів машинобудівної галузі (у тому числі, випуск електродвигунів), два підприємства з виробництва будматеріалів (вогнетриви, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81 динасовий завод), швацька фабрика, хлібозавод, м'ясокомбінат, молокозавод, харчова фабрика.
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15.08.2024 16:23 Ответить
Взагалі курва іпанулась 🤬
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15.08.2024 19:21 Ответить
Хай рухаються вздовж кордоду через Вовчанськ у Харків.

Це трохи додасть курянам екстріму та любові до російської армії.

А потім можна провести екскурсію по Харкову, щоб відчули різницю.

П.С. Союзники німців водили на екскурсії у контабори для розширення кругозору.
П.П.С. А Совок зробив свої концтабори у німецьких концтаборах.
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15.08.2024 15:57 Ответить
ви, ****, чуєте, що нам почали впарювати зелені покидьки?
біженців з кацапії, на нашу шию! це оті, кримнаш, знишити всіх хохлів, путєн наш презідент, дамбілі бамбас.

а, на донбасі, повна срака.
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15.08.2024 15:57 Ответить
Твою дрезину !!!
Скільки громадян України загробили бездіяльністю, зрадницькими закликами і саботажем!
А тепер курян рятувати ?

Ну коли вже кара небесна настане для цих лицемірних зелених паскуд ?!
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15.08.2024 15:57 Ответить
З Покровська вже потрібно евакуиовувати
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15.08.2024 15:59 Ответить
Там вже давно оголосили про евакуацію. Здається нещодавно вже йде примусова.
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15.08.2024 16:00 Ответить
Які наївні(((думаєте москалі оцінять?((((
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15.08.2024 16:01 Ответить
Оте сумчанам підкинуть??
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15.08.2024 16:02 Ответить
Сумчани своє місто відстояли у 2022. Коли мвс-сбу драпанули.
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15.08.2024 16:12 Ответить
До чого тут тоді й зараз?? Кияни своє теж відстояли.

Тоді сумчани відстояли, так зараз накидають.
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15.08.2024 17:25 Ответить
До того, чи пустять сумчани цих курвян до себе зараз? Київ вистояв, так, добре пам+ятаю, в тому числі завдяки Сумам і Чернігову.
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15.08.2024 19:11 Ответить
Знову курва зелена вилізла! Зараз ще скаже ''ета жє наши люді''! Тут своєї прокацапської сєпарні немає де дівати!
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15.08.2024 16:04 Ответить
Коментарі в соцмережах на цю новину:

https://x.com/pihtodid



"Є@@@@ті. Тут кожен день пі@@рів своїх ловлять. які збирають інфу про військових та об'єкти, а вони ще русні хочуть навезти. пі@@ець наобирали"

"С@ки довбані, наші люди вимушені повертатися на окуповані території за останні копійки, від безвиході і безгрошівʼя, а потвори то Палестину годують, то кацапів, ще і в Україну пруть за наші податки, це і є ціль операції?"

"А скільки серед них може бути агентів, не перевіряли. Як наших воїнів від кабів захищають не кажуть???"

"Ви для своїх громадян щось робите? А..., я забувся для вас росіяни і є свої, адінарот."

"Давайте їх в санаторій відправимо відпочивати ми ж "сваіх нєбрасаєм" це ті котрі в 2022 підтримували СВО."
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15.08.2024 16:08 Ответить
Суки zeлені,ви б громадян України так евакуйовували!
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15.08.2024 16:08 Ответить
На цей випадок теж є план.
1. Напрацьовується коридор
2. як і всі інші плани, цей план зливається в мацкву
3. кацапи, як завжди, ******** гуманітарний коридор всим чим є
...
Profit
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15.08.2024 16:09 Ответить
стара відьма вєрєщучка собі роботу знайшла
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15.08.2024 16:11 Ответить
Тобто Ірка Жопінс та подруга расейскій пропагондонши каже - шпігкни та діверсанти РФ миласти просим.
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15.08.2024 16:12 Ответить
***** не заполонив Кацапами Україну та гниди ЗЕкоМанда це зроблять!!!
Нах7й на Сибір їм "гумкоридор"!!!
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15.08.2024 16:14 Ответить
Вези вже їх до Часів Яра, Авдіївки чи Бахмуту - там вже їхній ,уzzкій мир
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15.08.2024 16:21 Ответить
Нехай ця відьма перевозить рашистів на своїй мітлі чи ступі прямісінько на маскву й там залишається сама!
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15.08.2024 16:22 Ответить
Зелена погань просто псує репутацію України, адже потім ці кацапи будуть волати на весь світ, що їх примусили їхати до України і міжнародна спільнота буде сприймати це так, як сприймає переселення кацапами українців з ТОт на московщину. Боже, яка ця зелена пліснява дурна та нікчемна ! Єдиний позитивний наслідок цієї дурні - можливо МКС видасть ордер на арешт Верещучки та найвеличнішого, бо серед евакуйованих, вірогідно, теж буде багато дітей.
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15.08.2024 16:29 Ответить
Та хто сюди поїде? Який брєд! Вони ВСІ нас ненавидять та ще після цього. Я ще в 1976 їхнє відношення побачив.
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15.08.2024 16:33 Ответить
****, безмозглая, мало ваты в Украине?
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15.08.2024 16:34 Ответить
коли ця гнида відповість за розмінування Чонгару?? Чому воно до осі тявкає на волі??
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15.08.2024 16:34 Ответить
Не вгамується "ука. До Дніпропетровської області 12 км. Троянського коня заводить в Україну.
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15.08.2024 17:00 Ответить
А ви українців спитали,чи вони нам потрібні?
Мало того,що прутін заселяє ТОТ бурятами,давайте і ми ще йому допоможемо.
І фінансову підтримку кожному курянину тисяч по 10,як і військополоненим.
Вони ще вчора розпиналисяперед камерою,,Что ж ти,владімір владіміровіч,ми всей душой поддєржалі твойо сво,а ти нас на проізвол бросіл" .Давайте їм гумкоридор,але в рашу.
Одногрупниця дружини з чоловіком вирвалися з Маріуполя на геть зрешеченій осколками Мазді з побитими вікнами,було кілька обстрілів,а ми давайте гратися в гуманізм і великодушність.Хай собі їдуть,але не до нас.
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15.08.2024 17:06 Ответить
Просто дурепа, чи не просто? А ту курську гидоту кацапи везуть на наші азавські курорти Кирилівку, Бердянськ, бички та саргани їм в дупу...
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15.08.2024 17:07 Ответить
Живемо наче в дурдомі. На Чонгар шатли запускати Верещук планувала. Тепер буде завозити росіян. Ще й виплати будуть? І житло оплатять, і як переселенців оформлять. А українці повинні житло собі шукати, з них три шкури деруть. Третій рік вбивають українців кожен день, кожну годину. Ці тварюки, яких Верещук планує нам завезти, радісно підтримували війну. Але наша влада росіян в жопу буде цілувати. Нехай пруть сюди. Не всі міста наші разхерачили, так переселяться. Вітаю всіх, дожили. А давайте донатити на російських переселенців. Це ж так по-міжнародному, так по-демократичному.
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15.08.2024 18:32 Ответить
Дать їм коридор хай ушиваються до владімір владіміровича
Допомогу можна дати дітям останні хай капають картошку

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15.08.2024 18:35 Ответить
О, знайшлась робота і для верещучки - головне розмінувати увесь кордон у зоні прориву, щоб коли будемо відходити кацапи спокійно пройшли на нашу територію, як в Чонгарі - усьо для "людей", усьо для "братів"
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15.08.2024 19:02 Ответить
https://www.facebook.com/julia.polibina?__cft__[0]=***************************************************************************************************-NxrtjFkBDjqzp4RswWrf_OLUaAXuIS3-vqgub34030LSQd6LUg9GlVktpkwov2jAhqlZfni3ZA&__tn__=-UC%2CP-R Julia Polibina

Спочатку під обстрілами провели евакуацію корінного населення Сум і Сумщини, а тепер під керівництвом Верещук (вся її діяльність - це просто сприяння знищенню українців) проводять переміщення по "гуманітарному коридору" населення Курської області .

Це ж не та сама "денацифікація", якою путін погрожував?

А чого не в Сибір або на Урал?

Россия большая, а гуманитарную поддержку гарантирует...Верещук!

Це взагалі як? Українці під обстрілами в Херсоні, Харкові, Одесі і Сумах....а у нас такий аукціон нечуваної щедрості?

Це за свої податки українці повинні ще гуманітарну підтримку мешканцям Курської області надавати?

Це точно віце-прем'єр України, ця пані Верещук?
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15.08.2024 19:24 Ответить
Місток агетури. Диверсія ну просто не в який глузд не влазить.
Безголові.
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15.08.2024 20:21 Ответить
своїм ладу не дадуть,пенсії хочуть заморозити,а орків тягнуть сюди,хай п...ть до себе,рашка велика
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15.08.2024 20:50 Ответить
О! Наша Мері Дупінс знову пащу роззявила...
Хто-небудь! Поясніть нещасній, що їй краще жувати, ніж говорити.
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15.08.2024 21:27 Ответить
 
 