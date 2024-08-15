Украина прорабатывает маршрут гумкоридора для гражданских с Курщины в Сумы, - Верещук
Сейчас прорабатывается возможный маршрут эвакуации гражданских лиц из Курской области через гуманитарный коридор в Сумы.
Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, этот вопрос обсуждают с военными.
Что касается гуманитарного коридора в сторону Российской Федерации, то "такая возможность есть, но при условии соответствующего официального запроса с российской стороны".
Сейчас такого запроса не поступало, добавила Верещук.
15 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина создала первую военную комендатуру на подконтрольных территориях Курской области. Ее руководителем назначили генерала Эдуарда Москалева.
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в одному Покровську жило 60 тис. населення на 2014 р. !!!
Нині Покровськ - велике промислове місто, на його території працює 20 підприємств шести основних галузей промисловості.
Старий центр вугільних шахт https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD Донецького басейну (з https://uk.wikipedia.org/wiki/1884 1884 року). У місті працюють флагмани вугільної промисловості України - шахта https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%C2%BB «Краснолиманська» та ПАТ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%C2%BB Шахтоуправління «Покровське» ) (видобуток вугілля в https://uk.wikipedia.org/wiki/2005 2005 році - 6 241 тис. тонн). Крім того, розвинена індустрія будівельних матеріалів й обслуговування залізниці.
5 заводів машинобудівної галузі (у тому числі, випуск електродвигунів), два підприємства з виробництва будматеріалів (вогнетриви, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81 динасовий завод), швацька фабрика, хлібозавод, м'ясокомбінат, молокозавод, харчова фабрика.
Це трохи додасть курянам екстріму та любові до російської армії.
А потім можна провести екскурсію по Харкову, щоб відчули різницю.
П.С. Союзники німців водили на екскурсії у контабори для розширення кругозору.
П.П.С. А Совок зробив свої концтабори у німецьких концтаборах.
біженців з кацапії, на нашу шию! це оті, кримнаш, знишити всіх хохлів, путєн наш презідент, дамбілі бамбас.
а, на донбасі, повна срака.
Скільки громадян України загробили бездіяльністю, зрадницькими закликами і саботажем!
А тепер курян рятувати ?
Ну коли вже кара небесна настане для цих лицемірних зелених паскуд ?!
Тоді сумчани відстояли, так зараз накидають.
https://x.com/pihtodid
"Є@@@@ті. Тут кожен день пі@@рів своїх ловлять. які збирають інфу про військових та об'єкти, а вони ще русні хочуть навезти. пі@@ець наобирали"
"С@ки довбані, наші люди вимушені повертатися на окуповані території за останні копійки, від безвиході і безгрошівʼя, а потвори то Палестину годують, то кацапів, ще і в Україну пруть за наші податки, це і є ціль операції?"
"А скільки серед них може бути агентів, не перевіряли. Як наших воїнів від кабів захищають не кажуть???"
"Ви для своїх громадян щось робите? А..., я забувся для вас росіяни і є свої, адінарот."
"Давайте їх в санаторій відправимо відпочивати ми ж "сваіх нєбрасаєм" це ті котрі в 2022 підтримували СВО."
1. Напрацьовується коридор
2. як і всі інші плани, цей план зливається в мацкву
3. кацапи, як завжди, ******** гуманітарний коридор всим чим є
...
Profit
Нах7й на Сибір їм "гумкоридор"!!!
Мало того,що прутін заселяє ТОТ бурятами,давайте і ми ще йому допоможемо.
І фінансову підтримку кожному курянину тисяч по 10,як і військополоненим.
Вони ще вчора розпиналисяперед камерою,,Что ж ти,владімір владіміровіч,ми всей душой поддєржалі твойо сво,а ти нас на проізвол бросіл" .Давайте їм гумкоридор,але в рашу.
Одногрупниця дружини з чоловіком вирвалися з Маріуполя на геть зрешеченій осколками Мазді з побитими вікнами,було кілька обстрілів,а ми давайте гратися в гуманізм і великодушність.Хай собі їдуть,але не до нас.
Допомогу можна дати дітям останні хай капають картошку
Спочатку під обстрілами провели евакуацію корінного населення Сум і Сумщини, а тепер під керівництвом Верещук (вся її діяльність - це просто сприяння знищенню українців) проводять переміщення по "гуманітарному коридору" населення Курської області .
Це ж не та сама "денацифікація", якою путін погрожував?
А чого не в Сибір або на Урал?
Россия большая, а гуманитарную поддержку гарантирует...Верещук!
Це взагалі як? Українці під обстрілами в Херсоні, Харкові, Одесі і Сумах....а у нас такий аукціон нечуваної щедрості?
Це за свої податки українці повинні ще гуманітарну підтримку мешканцям Курської області надавати?
Це точно віце-прем'єр України, ця пані Верещук?
Безголові.
Хто-небудь! Поясніть нещасній, що їй краще жувати, ніж говорити.