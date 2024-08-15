Україна опрацьовує маршрут гумкоридору для цивільних із Курщини до Сум, - Верещук

Наразі опрацьовується можливий маршрут евакуації цивільних осіб із Курської області через гуманітарний коридор до Сум.

Про це повідомила віцепремʼєрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, це питання обговорюють з військовими.

Щодо гуманітарного коридору в бік Російської Федерації, то "така можливість є, але за умови відповідного офіційного запиту з російської сторони".

Наразі такого запиту не надходило, додала Верещук.

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15 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна створила першу військову комендатуру на підконтрольних територіях Курської області. Її керівником призначили генерала Едуарда Москальова.