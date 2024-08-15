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Новини Війна
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Україна опрацьовує маршрут гумкоридору для цивільних із Курщини до Сум, - Верещук

Україна опрацьовує маршрут гуманітарного коридору із Курської області до Сум

Наразі опрацьовується можливий маршрут евакуації цивільних осіб із Курської області через гуманітарний коридор до Сум.

Про це повідомила віцепремʼєрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, це питання обговорюють з військовими.

Щодо гуманітарного коридору в бік Російської Федерації, то "така можливість є, але за умови відповідного офіційного запиту з російської сторони".

Наразі такого запиту не надходило, додала Верещук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Планується відкриття гумкоридорів на Курщині для евакуації цивільних у бік РФ та України, - Верещук

15 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна створила першу військову комендатуру на підконтрольних територіях Курської області. Її керівником призначили генерала Едуарда Москальова.

Автор: 

евакуація (2307) Верещук Ірина (683) гуманітарний коридор (178) Курськ (1096)


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Топ коментарі
+29
ви, ****, чуєте, що нам почали впарювати зелені покидьки?
біженців з кацапії, на нашу шию! це оті, кримнаш, знишити всіх хохлів, путєн наш презідент, дамбілі бамбас.

а, на донбасі, повна срака.
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15.08.2024 15:57
+28
Коментарі в соцмережах на цю новину:

https://x.com/pihtodid



"Є@@@@ті. Тут кожен день пі@@рів своїх ловлять. які збирають інфу про військових та об'єкти, а вони ще русні хочуть навезти. пі@@ець наобирали"

"С@ки довбані, наші люди вимушені повертатися на окуповані території за останні копійки, від безвиході і безгрошівʼя, а потвори то Палестину годують, то кацапів, ще і в Україну пруть за наші податки, це і є ціль операції?"

"А скільки серед них може бути агентів, не перевіряли. Як наших воїнів від кабів захищають не кажуть???"

"Ви для своїх громадян щось робите? А..., я забувся для вас росіяни і є свої, адінарот."

"Давайте їх в санаторій відправимо відпочивати ми ж "сваіх нєбрасаєм" це ті котрі в 2022 підтримували СВО."
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15.08.2024 16:08
+27
верещук це гнида
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15.08.2024 15:55
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нарешті її мрія про шатли здійснилась.
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15.08.2024 15:54 Відповісти
верещук це гнида
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15.08.2024 15:55 Відповісти
Зелена...
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15.08.2024 16:12 Відповісти
Швидше перекрашена).Її привів Тарас Козак,бізнеспартнер Медведчука,і посадив керувати Рава-Руською,щоб контролювати потоки контрабанди.
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15.08.2024 16:19 Відповісти
курва !!!

в одному Покровську жило 60 тис. населення на 2014 р. !!!

Нині Покровськ - велике промислове місто, на його території працює 20 підприємств шести основних галузей промисловості.

Старий центр вугільних шахт https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD Донецького басейну (з https://uk.wikipedia.org/wiki/1884 1884 року). У місті працюють флагмани вугільної промисловості України - шахта https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%C2%BB «Краснолиманська» та ПАТ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%C2%BB Шахтоуправління «Покровське» ) (видобуток вугілля в https://uk.wikipedia.org/wiki/2005 2005 році - 6 241 тис. тонн). Крім того, розвинена індустрія будівельних матеріалів й обслуговування залізниці.

5 заводів машинобудівної галузі (у тому числі, випуск електродвигунів), два підприємства з виробництва будматеріалів (вогнетриви, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81 динасовий завод), швацька фабрика, хлібозавод, м'ясокомбінат, молокозавод, харчова фабрика.
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15.08.2024 16:23 Відповісти
Взагалі курва іпанулась 🤬
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15.08.2024 19:21 Відповісти
Хай рухаються вздовж кордоду через Вовчанськ у Харків.

Це трохи додасть курянам екстріму та любові до російської армії.

А потім можна провести екскурсію по Харкову, щоб відчули різницю.

П.С. Союзники німців водили на екскурсії у контабори для розширення кругозору.
П.П.С. А Совок зробив свої концтабори у німецьких концтаборах.
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15.08.2024 15:57 Відповісти
ви, ****, чуєте, що нам почали впарювати зелені покидьки?
біженців з кацапії, на нашу шию! це оті, кримнаш, знишити всіх хохлів, путєн наш презідент, дамбілі бамбас.

а, на донбасі, повна срака.
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15.08.2024 15:57 Відповісти
Твою дрезину !!!
Скільки громадян України загробили бездіяльністю, зрадницькими закликами і саботажем!
А тепер курян рятувати ?

Ну коли вже кара небесна настане для цих лицемірних зелених паскуд ?!
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15.08.2024 15:57 Відповісти
З Покровська вже потрібно евакуиовувати
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15.08.2024 15:59 Відповісти
Там вже давно оголосили про евакуацію. Здається нещодавно вже йде примусова.
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15.08.2024 16:00 Відповісти
Які наївні(((думаєте москалі оцінять?((((
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15.08.2024 16:01 Відповісти
Оте сумчанам підкинуть??
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15.08.2024 16:02 Відповісти
Сумчани своє місто відстояли у 2022. Коли мвс-сбу драпанули.
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15.08.2024 16:12 Відповісти
До чого тут тоді й зараз?? Кияни своє теж відстояли.

Тоді сумчани відстояли, так зараз накидають.
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15.08.2024 17:25 Відповісти
До того, чи пустять сумчани цих курвян до себе зараз? Київ вистояв, так, добре пам+ятаю, в тому числі завдяки Сумам і Чернігову.
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15.08.2024 19:11 Відповісти
Знову курва зелена вилізла! Зараз ще скаже ''ета жє наши люді''! Тут своєї прокацапської сєпарні немає де дівати!
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15.08.2024 16:04 Відповісти
Коментарі в соцмережах на цю новину:

https://x.com/pihtodid



"Є@@@@ті. Тут кожен день пі@@рів своїх ловлять. які збирають інфу про військових та об'єкти, а вони ще русні хочуть навезти. пі@@ець наобирали"

"С@ки довбані, наші люди вимушені повертатися на окуповані території за останні копійки, від безвиході і безгрошівʼя, а потвори то Палестину годують, то кацапів, ще і в Україну пруть за наші податки, це і є ціль операції?"

"А скільки серед них може бути агентів, не перевіряли. Як наших воїнів від кабів захищають не кажуть???"

"Ви для своїх громадян щось робите? А..., я забувся для вас росіяни і є свої, адінарот."

"Давайте їх в санаторій відправимо відпочивати ми ж "сваіх нєбрасаєм" це ті котрі в 2022 підтримували СВО."
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15.08.2024 16:08 Відповісти
Суки zeлені,ви б громадян України так евакуйовували!
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15.08.2024 16:08 Відповісти
На цей випадок теж є план.
1. Напрацьовується коридор
2. як і всі інші плани, цей план зливається в мацкву
3. кацапи, як завжди, ******** гуманітарний коридор всим чим є
...
Profit
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15.08.2024 16:09 Відповісти
стара відьма вєрєщучка собі роботу знайшла
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15.08.2024 16:11 Відповісти
Тобто Ірка Жопінс та подруга расейскій пропагондонши каже - шпігкни та діверсанти РФ миласти просим.
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15.08.2024 16:12 Відповісти
***** не заполонив Кацапами Україну та гниди ЗЕкоМанда це зроблять!!!
Нах7й на Сибір їм "гумкоридор"!!!
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15.08.2024 16:14 Відповісти
Вези вже їх до Часів Яра, Авдіївки чи Бахмуту - там вже їхній ,уzzкій мир
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15.08.2024 16:21 Відповісти
Нехай ця відьма перевозить рашистів на своїй мітлі чи ступі прямісінько на маскву й там залишається сама!
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15.08.2024 16:22 Відповісти
Зелена погань просто псує репутацію України, адже потім ці кацапи будуть волати на весь світ, що їх примусили їхати до України і міжнародна спільнота буде сприймати це так, як сприймає переселення кацапами українців з ТОт на московщину. Боже, яка ця зелена пліснява дурна та нікчемна ! Єдиний позитивний наслідок цієї дурні - можливо МКС видасть ордер на арешт Верещучки та найвеличнішого, бо серед евакуйованих, вірогідно, теж буде багато дітей.
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15.08.2024 16:29 Відповісти
Та хто сюди поїде? Який брєд! Вони ВСІ нас ненавидять та ще після цього. Я ще в 1976 їхнє відношення побачив.
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15.08.2024 16:33 Відповісти
****, безмозглая, мало ваты в Украине?
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15.08.2024 16:34 Відповісти
коли ця гнида відповість за розмінування Чонгару?? Чому воно до осі тявкає на волі??
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15.08.2024 16:34 Відповісти
Не вгамується "ука. До Дніпропетровської області 12 км. Троянського коня заводить в Україну.
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15.08.2024 17:00 Відповісти
А ви українців спитали,чи вони нам потрібні?
Мало того,що прутін заселяє ТОТ бурятами,давайте і ми ще йому допоможемо.
І фінансову підтримку кожному курянину тисяч по 10,як і військополоненим.
Вони ще вчора розпиналисяперед камерою,,Что ж ти,владімір владіміровіч,ми всей душой поддєржалі твойо сво,а ти нас на проізвол бросіл" .Давайте їм гумкоридор,але в рашу.
Одногрупниця дружини з чоловіком вирвалися з Маріуполя на геть зрешеченій осколками Мазді з побитими вікнами,було кілька обстрілів,а ми давайте гратися в гуманізм і великодушність.Хай собі їдуть,але не до нас.
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15.08.2024 17:06 Відповісти
Просто дурепа, чи не просто? А ту курську гидоту кацапи везуть на наші азавські курорти Кирилівку, Бердянськ, бички та саргани їм в дупу...
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15.08.2024 17:07 Відповісти
Живемо наче в дурдомі. На Чонгар шатли запускати Верещук планувала. Тепер буде завозити росіян. Ще й виплати будуть? І житло оплатять, і як переселенців оформлять. А українці повинні житло собі шукати, з них три шкури деруть. Третій рік вбивають українців кожен день, кожну годину. Ці тварюки, яких Верещук планує нам завезти, радісно підтримували війну. Але наша влада росіян в жопу буде цілувати. Нехай пруть сюди. Не всі міста наші разхерачили, так переселяться. Вітаю всіх, дожили. А давайте донатити на російських переселенців. Це ж так по-міжнародному, так по-демократичному.
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15.08.2024 18:32 Відповісти
Дать їм коридор хай ушиваються до владімір владіміровича
Допомогу можна дати дітям останні хай капають картошку

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15.08.2024 18:35 Відповісти
О, знайшлась робота і для верещучки - головне розмінувати увесь кордон у зоні прориву, щоб коли будемо відходити кацапи спокійно пройшли на нашу територію, як в Чонгарі - усьо для "людей", усьо для "братів"
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15.08.2024 19:02 Відповісти
https://www.facebook.com/julia.polibina?__cft__[0]=***************************************************************************************************-NxrtjFkBDjqzp4RswWrf_OLUaAXuIS3-vqgub34030LSQd6LUg9GlVktpkwov2jAhqlZfni3ZA&__tn__=-UC%2CP-R Julia Polibina

Спочатку під обстрілами провели евакуацію корінного населення Сум і Сумщини, а тепер під керівництвом Верещук (вся її діяльність - це просто сприяння знищенню українців) проводять переміщення по "гуманітарному коридору" населення Курської області .

Це ж не та сама "денацифікація", якою путін погрожував?

А чого не в Сибір або на Урал?

Россия большая, а гуманитарную поддержку гарантирует...Верещук!

Це взагалі як? Українці під обстрілами в Херсоні, Харкові, Одесі і Сумах....а у нас такий аукціон нечуваної щедрості?

Це за свої податки українці повинні ще гуманітарну підтримку мешканцям Курської області надавати?

Це точно віце-прем'єр України, ця пані Верещук?
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15.08.2024 19:24 Відповісти
Місток агетури. Диверсія ну просто не в який глузд не влазить.
Безголові.
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15.08.2024 20:21 Відповісти
своїм ладу не дадуть,пенсії хочуть заморозити,а орків тягнуть сюди,хай п...ть до себе,рашка велика
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15.08.2024 20:50 Відповісти
О! Наша Мері Дупінс знову пащу роззявила...
Хто-небудь! Поясніть нещасній, що їй краще жувати, ніж говорити.
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15.08.2024 21:27 Відповісти
 
 