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Зеленський (22448) Офіс Президента (1998) Верещук (674) Камишін (159) Микита Віктор (19)

Зеленський призначив Верещук та Микиту заступниками керівника ОП, Камишіна - радником зі стратегічних питань, - укази

Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський призначив Ірину Верещук заступницею керівника Офісу Президента України.

Відповідний указ №621/2024 сьогодні опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Указом №620/2024 Зеленський призначив ексочільника Закарпатської ОВА Віктора Микиту заступником керівника Офісу Президента України.

Указом №623/2024 Олександра Камишіна призначено радником президента України зі стратегічних питань, указом №622/2024 Дмитра Литвина призначено радником президента України з питань комунікацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На посаді заступника глави ОП займатимусь питаннями переселенців та гуманітарного права, - Верещук

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Топ коментарі
+41
Перестановка ліжок в палаті дурдому
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08.09.2024 11:53
+29
Найогидніший в Світі виродок зібрав навколо себе найогидішу в Світі команду. Все повинно бути гармонічно.
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08.09.2024 11:59
+24
Верещук отримала "підвищення"...після Чонгару ..
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08.09.2024 12:00
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Перестановка ліжок в палаті дурдому
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08.09.2024 11:53 Відповісти
73% , як по приколу ?!!! "Нравиться" чи "какая разница" ?
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08.09.2024 12:09 Відповісти
Сам собі запитання задаєш? Спочаткуэ наголосовав, а тепер сам із собою розмовляєш. Чудові справи у вас зебобиків.
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08.09.2024 12:13 Відповісти
Ото власне і є саме те, що Ви написали. Дійсно великі керівники держав, скажімо той же Олександр Македонський стали Великими, бо радниками призначали вчених, філософів, мислителів, які були справді відомими у тогочасному світі і залишились такими у історії завдяки власним здобуткам. Те ж стосується і Наполеона, радниками і міністрами якого були тогочасні вчені, математики, економісти і завдяки яким Франція стала Великою. Правда, і самі ці правителі освіту отримували від тих же філософів і вчених. Тому і самі були освіченими. Наполеон був чудовим інженером і математиком, а Олексардр був учнем самого Арістотеля. Коли неук бере собі у радники такого ж неука, то спілка двох неуків результату не дасть, що аласне ми і спостерігаємо в Україні. Амінь.
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08.09.2024 12:13 Відповісти
а Олексардр був учнем самого Арістотеля

а Володимира Олександровича виховував не якийсь там сраний Арістотєль, а найпотужніший радянський, згодом український вчений у галузі автоматизації геолого-маркшейдерського забезпечення в гірничій справі. Доктор технічних наукhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80 професор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] . З 1995 року завідувач кафедри інформатики та інформаційних технологій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82 Криворізького економічного інституту .

З пожиттєвою стіпєндією 8 тищ гривень щомісячно. У Арістотєля біла стіпєндія ?
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08.09.2024 14:50 Відповісти
😔 У Арістотеля не було стипендії. Він не вважав за можливе жити за державний кошт. І так, у нього не було потужного сина з власним кагалом кварталом.
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08.09.2024 15:01 Відповісти
Арістотель навіть до 42 років не дожив (помер в 38), тому він лох.

а наш найвеличніший не лох
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08.09.2024 15:08 Відповісти
А чому Вікіпедія каже,що він прожив 62 роки?
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08.09.2024 18:39 Відповісти
патамуша я щитав 422 мінус 384, а треба було щітать 384 мінус 322
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08.09.2024 21:02 Відповісти
ОП-95
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08.09.2024 12:52 Відповісти
пздц..
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08.09.2024 11:53 Відповісти
Причому країні
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08.09.2024 13:02 Відповісти
причому повний....
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08.09.2024 14:58 Відповісти
Яке їхало , таке й здибало .
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08.09.2024 11:53 Відповісти
а шо таке охфіс перзидента??що це за структура і яке відношення вона має до держави Україна??
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08.09.2024 11:54 Відповісти
Це така шарага ,що при всіх президентах каламутить воду і постійно змінює нозву.
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08.09.2024 12:10 Відповісти
в каламутній воді легко ловити ....
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08.09.2024 14:59 Відповісти
Потужні менеджери ,але що дивуватися який президент така і команда.
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08.09.2024 11:55 Відповісти
який президент така і ко*****.
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08.09.2024 11:59 Відповісти
десь тут обрізано Верещадло...
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08.09.2024 11:57 Відповісти
ОПа! - це шо в нас тіньовии кабінет? - чи ОПа рулить?
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08.09.2024 11:56 Відповісти
Опа обростає соснами...
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08.09.2024 11:57 Відповісти
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08.09.2024 11:57 Відповісти
А міг би розігнати увесь так званий "офіс", і призначити єдиним своїм радником/помічником Петра Порошенка.

Правда, для цього треба мати сіру речовину у черепній коробці, а не КВН-95....
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08.09.2024 11:58 Відповісти
Найогидніший в Світі виродок зібрав навколо себе найогидішу в Світі команду. Все повинно бути гармонічно.
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08.09.2024 11:59 Відповісти
я не понял верещук не справилась со своими обязанностями или это повышение ?
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08.09.2024 11:59 Відповісти
Справилась на відмінно. Можна навіть медаль вручити. За участіє в есвео.
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08.09.2024 12:17 Відповісти
Чомуви думаєте, що її не нагородили....вже...може і Героєм України, хоча герой росії їй більше пасуватиме
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08.09.2024 16:22 Відповісти
Це називається просто-легалізація проституції в ОПі дєрьмака! Дівчинка по "щелчку пальцами",і більш нічого.
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08.09.2024 13:02 Відповісти
Це підготовка до евакуації - зашкварену мразоту концентрують в одному місці.
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08.09.2024 13:39 Відповісти
Верещук отримала "підвищення"...після Чонгару ..
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08.09.2024 12:00 Відповісти
ві непонімаєтє! її ж теж чеченці можуть вбити
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08.09.2024 12:07 Відповісти
А вы, друзья, как ни садитесь...
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08.09.2024 12:01 Відповісти
"вони чеченців вбивали, поки вас тут не було".. розуміти треба
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08.09.2024 12:03 Відповісти
Коли у борделі продажі падають, треба робітниць міняти, а не ліжка переставляти та штори міняти.
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08.09.2024 12:04 Відповісти
Мері жопінс і лис микита тепер під дєрьмаком ходять? Вау! Оце потужно!
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08.09.2024 12:04 Відповісти
А зе! нехай скрєпи рахує, само неосвічене тож потребує двох радників, але то вже нікому не цікаво.
Казкові персонажі і одразу обоє два тепер дерьмачеллові! Ото заживемо! ***** від заздрощів вдавиться!
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08.09.2024 12:09 Відповісти
Якщо когось зняли з посади це означає що він не справився із своїми обов'язками чи як? І якщо хтось х...во працював як він після цього може бути радником із стратегічних питань?
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08.09.2024 12:10 Відповісти
Взагалі-то, те, що витворяють дЄрмаки носить назву - антиконституційний переворот.
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08.09.2024 12:10 Відповісти
Телесеріал - ЛІЖКО !
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08.09.2024 12:12 Відповісти
В ОПі...😁
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08.09.2024 12:50 Відповісти
Шило на мило. Ішак імітує чергову "потужну діяльність".
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08.09.2024 12:16 Відповісти
Короче бенин Оманский Нарик собрал самих достойних Пид...сов в опе, есть один плюс придет время и все опе без разбора можно садить на кол....
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08.09.2024 12:17 Відповісти


Усім рулить Єрмак!
Блазень-наркоман тільки відтягуеться.
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08.09.2024 12:18 Відповісти
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08.09.2024 12:19 Відповісти
Тему переглянуло 800 чол , з них 30 залишили коменти - чому з них не набереться хоча б 2 десятки тих , хто вийде під ОП і спробує заперечити ?
Сцикотно , чи що ?
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08.09.2024 12:20 Відповісти
Чуєш....збирай своїх зебілів і йдіть протестуйте. Ти ж за нього глотку рвав, привів до влади весь цей зброд і позорисько. Виходь на мітинг. Не сцись. Можете використати символіку геїв, їм дозволено мітингувати. Поставите їм в опозицію свиноносних нациків. Заварите бучу, яка хаотично змінить маршрут до банкової та й усе. Не існує проблеми без рішення.
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08.09.2024 12:27 Відповісти
Добряче , в тебе , бомбануло ...
До речі що це за - свиноносних нациків..?Хто це вашого Свина носив ... і куди ?
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08.09.2024 12:33 Відповісти
Йому носили свинок. Де ті морди, до речі ? Нічого не чути про нацдружини.
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08.09.2024 15:00 Відповісти
Все в твоїх руках...😁
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08.09.2024 12:54 Відповісти
В нашому уряді жодна особа ні за що не несе відповідальності ,
а навпаки ЗепреЗедент надає їм високі посади і нікого не звільняє 😡
Дурдом
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08.09.2024 12:21 Відповісти
Цінні б ляді, значить, якщо їх з борделю у бордель переводять
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08.09.2024 12:21 Відповісти
А інших ви і не варті ...
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08.09.2024 12:27 Відповісти
А може ти?
Диви який дєрзкій, як пронос.
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08.09.2024 12:28 Відповісти
Все кто разминировал Чонгар и Юг Украины уже сидят... в ОП.
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08.09.2024 12:23 Відповісти
О, то тепер в д'єрмака буде дві гавкаючі по команді шавки.
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08.09.2024 12:31 Відповісти
Назначает Дерьмак, а подписывает Янелох Янетряпка...
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08.09.2024 12:38 Відповісти
А ти шо тут робиш ?!
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08.09.2024 12:42 Відповісти
Накуя? Вони запропонували якісь програмами потужних змін, чи це просто торгівля посадами?
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08.09.2024 12:42 Відповісти
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08.09.2024 12:43 Відповісти
не розумію.
ну, ладно татаров, вбив всіх чеченців, коли нас не було в києві. ладно єрмачина, виконує все, що забажає зе!лідор.
а, чим славетна верешук? чому вона така невмируща?
хто знає?
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08.09.2024 12:43 Відповісти
Куратор розмінування доріг через перешийок та відведення ВСУ з позицій в голий степ
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08.09.2024 12:59 Відповісти
Єрмачина? Виконує? Та та єрмачина виконує те, що забажає не блазень, ні, що забажає куратор з московії. А гнида хрипата те усе легітимизує, бо займає відповідну посаду.
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08.09.2024 19:02 Відповісти
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08.09.2024 12:43 Відповісти
працевлаштування зрадників-мародерів-сраколизів - характерна риса Найвеличнівшивого жлоба та мудили..
понавибирали, блін, катастрофу-95 на Вироку-2019.. ідіоти-експериментатори-приколісти-зрадники.. як так можна бути такими дебілами?
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08.09.2024 12:46 Відповісти
Тобто підтвердив, що членкіня працює на ворога! Сховав у офісі під крильце головного куратора
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08.09.2024 12:57 Відповісти
Відтепер заживемо!!! Огидно навіть думать про це… а голову ОПи коли зміняти будеш га гарант???
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08.09.2024 13:02 Відповісти
Шо это за **** орган,кто это выбирал,чем он занимается и за что отвечает?Полная Опа му даков
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08.09.2024 13:04 Відповісти
В себе на росії будеж президента виродком називати. В нас в Україні є президент, вибраний народом України, який би він не був, він наш президент.
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08.09.2024 13:04 Відповісти
Прогиб засчитан! Икона с Хрипатым в углу висит?
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08.09.2024 14:10 Відповісти
Функциональные обязанности заместителей офису АП: принеси, подай, пошел накуй.
Требования к кандидатам: исполнять, не задавать вопросов
Особые требования: вякните что-то не то журналистам - поубиваю всех!
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08.09.2024 13:06 Відповісти
В себе на росії будеш будеш президента виродком називати. В нас в Україні він законно вибраний народом президент, який би він не був.
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08.09.2024 13:09 Відповісти
Прогнуться всего два раза - это же неуважение! Хотя, хоть и десять раз, шут обдолбанный так шутом и останется, и ничего с этим не поделаешь.
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08.09.2024 19:06 Відповісти
що це за посади
-38 та 39 заступники дванадцятого керівника
пімічника завхоза єрмака
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08.09.2024 13:13 Відповісти
Так эти все должности по идее, такие же как и уборщица в ВР. 0 полномочий. Любой Голова Сільради посолидней будет... Но у нас же Шапито )))
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08.09.2024 13:22 Відповісти
Треба ж назначенців якось пристроїти, зарплату дати, а там тихенько посидять, народ заспокоїться за Чонгар та « про@би» и знов тихенько в Европі житимуть. Команда Титанік
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08.09.2024 13:23 Відповісти
Верещукча вже ж стара, як їй не соромно ?
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08.09.2024 13:26 Відповісти
А що ж їм, на помойку? Хай працюють - мудрий нарід дає добро...
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08.09.2024 13:35 Відповісти
Віктора Микиту

Коляна Вована...
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08.09.2024 14:08 Відповісти
Ну, зараз Шатли між окупованим Кримом і Україною не тільки поїдуть, а і політять!
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08.09.2024 14:20 Відповісти
Як виглядає оптимізація уряду у нормальній країні. Беруть посадовців які не справляються з обовʼязками та замінюють на більш кваліфікованих.
Як виглядає оптимізація по-зеленські. Беруть посадовців які не справляються та міняють їх посадами.
Різниця не велика але результат відрізняється суттєво.
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08.09.2024 14:27 Відповісти
Та переведіть вже нарешті в ОП і Безуглу .
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08.09.2024 14:43 Відповісти
...патужні персонажі.
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08.09.2024 15:09 Відповісти
От навыбирали же ж зебилов ************ вместо патриотов националистов, которые ВСЕГДА! утверждали: наши герои Мазепа, Петлюра, Бандера. Исторические враги московиты. Украина должна быть в ЕС и НАТО, должен быть принят антиолигархический пакет законов. Так кто виновен украинцам?
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08.09.2024 16:15 Відповісти
Як нa мене, то верещук цілком спрaведливо було признaчити керівником військово-цивільної aдміністрaції Чонгaр з місцем(кaбінетом) в сaмому Чонгaрі.
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08.09.2024 16:16 Відповісти
Якшо ці таваріщі не мають кацапських паспортів, то нема чого їх і ставити на такі відповідальні, високі посади.
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08.09.2024 16:17 Відповісти
Хай верещучка у зелі секретуткой працює, меньше шкоди буде.
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08.09.2024 16:20 Відповісти
Лядскій ципк переставляє кроваті ,а гидота зелена тажа
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08.09.2024 18:31 Відповісти
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08.09.2024 20:27 Відповісти
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08.09.2024 20:31 Відповісти
 
 