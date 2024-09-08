Зеленський призначив Верещук та Микиту заступниками керівника ОП, Камишіна - радником зі стратегічних питань, - укази
Президент України Володимир Зеленський призначив Ірину Верещук заступницею керівника Офісу Президента України.
Відповідний указ №621/2024 сьогодні опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Указом №620/2024 Зеленський призначив ексочільника Закарпатської ОВА Віктора Микиту заступником керівника Офісу Президента України.
Указом №623/2024 Олександра Камишіна призначено радником президента України зі стратегічних питань, указом №622/2024 Дмитра Литвина призначено радником президента України з питань комунікацій.
Топ коментарі
+41 Папєрєднік
показати весь коментар08.09.2024 11:53
+29 Роман Агафонов
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+24 Ник Литвиненко 3ceba483
показати весь коментар08.09.2024 12:00
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а Володимира Олександровича виховував не якийсь там сраний Арістотєль, а найпотужніший радянський, згодом український вчений у галузі автоматизації геолого-маркшейдерського забезпечення в гірничій справі. Доктор технічних наукhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80 професор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] . З 1995 року завідувач кафедри інформатики та інформаційних технологій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82 Криворізького економічного інституту .
З пожиттєвою стіпєндією 8 тищ гривень щомісячно. У Арістотєля біла стіпєндія ?
кагаломкварталом.
а наш найвеличніший не лох
ко*****.
Правда, для цього треба мати сіру речовину у черепній коробці, а не КВН-95....
Казкові персонажі і одразу обоє два тепер дерьмачеллові! Ото заживемо! ***** від заздрощів вдавиться!
Усім рулить Єрмак!
Блазень-наркоман тільки відтягуеться.
Сцикотно , чи що ?
До речі що це за - свиноносних нациків..?Хто це вашого Свина носив ... і куди ?
а навпаки ЗепреЗедент надає їм високі посади і нікого не звільняє 😡
Дурдом
Диви який дєрзкій, як пронос.
ну, ладно татаров, вбив всіх чеченців, коли нас не було в києві. ладно єрмачина, виконує все, що забажає зе!лідор.
а, чим славетна верешук? чому вона така невмируща?
хто знає?
понавибирали, блін, катастрофу-95 на Вироку-2019.. ідіоти-експериментатори-приколісти-зрадники.. як так можна бути такими дебілами?
Требования к кандидатам: исполнять, не задавать вопросов
Особые требования: вякните что-то не то журналистам - поубиваю всех!
-38 та 39 заступники дванадцятого керівника
пімічника завхоза єрмака
Коляна Вована...
Як виглядає оптимізація по-зеленські. Беруть посадовців які не справляються та міняють їх посадами.
Різниця не велика але результат відрізняється суттєво.