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Руководитель ЦПД при СНБО Коваленко покидает должность

коваленко

Андрей Коваленко сообщил о своей отставке с поста руководителя Центра по противодействию дезинформации СНБО.

Об этом он написал в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Заявление Коваленко

"Благодарю Президента Украины Владимира Зеленского за то, что он принял мое заявление об увольнении", — написал Коваленко.

По его словам, три года в ЦПД СНБО — это долгий путь, и он благодарен за возможность принести пользу государству в этом направлении.

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О достижениях

Коваленко считает, что вместе с командой им удалось построить сильную институцию, нарастить медийные продукты для противодействия дезинформации и формирования украинской повестки дня, а также значительно усилить взаимодействие с международными партнерами.

"Для меня настало время двигаться дальше. Рад этому", — отметил он, добавив, что остается в процессах национальной безопасности и когнитивного противостояния с Россией.

  • Коваленко пожелал ЦПД СНБО только успехов, назвав команду центра замечательной и способной сделать еще многое для государства.

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Автор: 

отставка (3257) СНБО (4502) увольнение (2809) Центр противодействия дезинформации (270) Коваленко Андрей (21)
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Топ комментарии
+10
... рухатися далі в Монако
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28.09.2026 21:46 Ответить
+8
а що це за Гнида що жила за наші податки в непорібному РНБО при керівнику Гниді умєрові?
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28.09.2026 21:46 Ответить
+8
Одна з говорящих голів Зеленського, що розповідають про постійні перемоги, агонії росії, нищівні санкції, потужні удари і тд.
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28.09.2026 21:49 Ответить

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