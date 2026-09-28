Руководитель ЦПД при СНБО Коваленко покидает должность
Андрей Коваленко сообщил о своей отставке с поста руководителя Центра по противодействию дезинформации СНБО.
Об этом он написал в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Заявление Коваленко
"Благодарю Президента Украины Владимира Зеленского за то, что он принял мое заявление об увольнении", — написал Коваленко.
По его словам, три года в ЦПД СНБО — это долгий путь, и он благодарен за возможность принести пользу государству в этом направлении.
О достижениях
Коваленко считает, что вместе с командой им удалось построить сильную институцию, нарастить медийные продукты для противодействия дезинформации и формирования украинской повестки дня, а также значительно усилить взаимодействие с международными партнерами.
"Для меня настало время двигаться дальше. Рад этому", — отметил он, добавив, что остается в процессах национальной безопасности и когнитивного противостояния с Россией.
- Коваленко пожелал ЦПД СНБО только успехов, назвав команду центра замечательной и способной сделать еще многое для государства.
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