Руководитель ЦПД при СНБО Коваленко покидает должность

Андрей Коваленко сообщил о своей отставке с поста руководителя Центра по противодействию дезинформации СНБО.

Об этом он написал в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Заявление Коваленко

"Благодарю Президента Украины Владимира Зеленского за то, что он принял мое заявление об увольнении", — написал Коваленко.

По его словам, три года в ЦПД СНБО — это долгий путь, и он благодарен за возможность принести пользу государству в этом направлении.

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О достижениях

Коваленко считает, что вместе с командой им удалось построить сильную институцию, нарастить медийные продукты для противодействия дезинформации и формирования украинской повестки дня, а также значительно усилить взаимодействие с международными партнерами.

"Для меня настало время двигаться дальше. Рад этому", — отметил он, добавив, что остается в процессах национальной безопасности и когнитивного противостояния с Россией.

Коваленко пожелал ЦПД СНБО только успехов, назвав команду центра замечательной и способной сделать еще многое для государства.

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