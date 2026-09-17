Командующий ОК "Схід" генерал-майор Николюк покидает свой пост
Командующий Оперативным командованием "Схід" генерал-майор Виктор Николюк покидает должность, которую занимал в течение 5 месяцев. Он подвел итоги руководства группировкой войск на пяти направлениях фронта.
Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Ситуация на момент назначения
По словам Николюка, в апреле, когда он возглавил это направление, ситуация была очень сложной: уже велись активные наступательные действия противника с проникновением в украинское межпозиционное пространство. Учитывая это, была организована активная работа по многим направлениям, с особым вниманием к укреплению инженерных заграждений и удержанию занятых на тот момент рубежей.
Результаты работы
Николюк рассказал, что благодаря слаженной работе с командующими корпусами и командирами бригад, задействованными в оперативной зоне, удалось сдержать наступление российско-оккупационных войск на Александровском направлении. По словам генерала, воины успешно отражали активные действия врага, которые тот пытался осуществлять как с применением техники, так и в пешем порядке.
Совместными усилиями противнику не дали овладеть Константиновкой, где вражеские силы были заблокированы. На Славянском и Краматорском направлениях удалось выстроить устойчивую эшелонированную оборону с усилением подразделений, удерживающих позиции на переднем крае, и создать условия для дальнейшего уничтожения проникшего врага.
"С уверенностью могу сказать, что моему преемнику передана полностью боеспособная группировка, способная стойко вести активные оборонительные действия", - отметил Николюк.
Николюк поблагодарил всех командиров корпусов и бригад, личный состав подразделений за самоотверженность, смелость и боевой дух, а также почтил память погибших.
"Впереди - новый путь, новые вызовы и задачи, которые будет ставить передо мной высшее военное руководство", - добавил он.
Справка
- Виктор Николюк был назначен на должность командующего Оперативным командованием "Схід" в апреле 2026 года вместо бригадного генерала Дмитрия Братишко.
- До этого Николюк командовал оперативно-тактической группировкой войск "Донецьк".
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