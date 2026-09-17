Командувач ОК "Схід" генерал-майор Ніколюк залишає посаду

Командувач Оперативного командування "Схід" генерал-майор Віктор Ніколюк залишає посаду, на якій перебував 5 місяців. Він підбив підсумки керівництва угрупованням військ на п'яти напрямках фронту.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

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Ситуація на момент призначення

За словами Ніколюка, у квітні, коли він очолив цей напрямок, ситуація була дуже складною: вже відбувалися активні наступальні дії противника з інфільтрацією в український міжпозиційний простір. З огляду на це, активну роботу організували за багатьма напрямками, з особливою увагою до нарощення інженерного загородження та утримання зайнятих на той момент рубежів.

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Результати роботи

Ніколюк розповів, що завдяки злагодженій роботі з командувачами корпусів та командирами бригад, задіяних в операційній зоні, вдалося стримати наступ російсько-окупаційних військ на Олександрівському напрямку. За словами генерала, воїни успішно відбивали активні дії ворога, які той намагався здійснювати як із застосуванням техніки, так і в пішому порядку.

Спільними зусиллями противнику не дали оволодіти Костянтинівкою, де ворожі сили заблокували. На Слов'янському та Краматорському напрямках вдалося вибудувати стійку ешелоновану оборону із підсиленням підрозділів, які утримують позиції на передньому краї, та створити умови для подальшого знищення інфільтрованого противника.

"Із упевненістю можу сказати, що моєму наступнику передане повністю боєздатне угруповання, спроможне стійко вести активні оборонні дії", — зазначив Ніколюк.

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Ніколюк подякував усім командирам корпусів та бригад, особовому складу підрозділів за самовідданість, сміливість та бойовий дух, а також вшанував пам'ять загиблих.

"Попереду — новий шлях, нові виклики та завдання, які визначатиме для мене вище військове керівництво", — додав він.

Довідка

Віктора Ніколюка призначили на посаду командувача Оперативного командування "Схід" у квітні 2026 року замість бригадного генерала Дмитра Братішка.

До цього Ніколюк командував оперативно-тактичним угрупованням військ "Донецьк".

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