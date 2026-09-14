Зеленський призначив Костянтина Гуменюка новим командувачем Медичних сил ЗСУ

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Костянтина Гуменюка новим командувачем Медичних сил ЗСУ.

Про це йдеться в указі №910/2026 на сайті президента, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Іншим указом Зеленський звільнив Анатолія Казмірчука, який обіймав цю посаду з 2023 року.

Заступник голови ОП Павло Паліса повідомив, що Костянтин Гуменюк — військовий хірург, полковник медичної служби.

За його словами, це рішення Зеленський ухвалив спільно з Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим. Гуменюк має заслужений авторитет серед військових і довіру волонтерської спільноти.

"Попереду багато роботи й непростих завдань. Пріоритет на цій посаді — збереження життя та здоров’я українського воїна", — додав Паліса.

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Більше про Гуменюка

Костянтин Гуменюк є заслуженим лікарем України, доктором медичних наук та лауреатом Національної премії імені Бориса Патона.

До сьогодні був головним хірургом Збройних сил. Був головним хірургом за часів АТО/ООС.

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