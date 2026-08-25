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Новини Призначення в ЗСУ
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Еміля Ішкулова призначили командиром 11-го армійського корпусу, - Бутусов

Еміль Ішкулов новий командир 11 армійського корпусу ЗСУ

Еміля Ішкулова призначили командиром 11-го армійського корпусу ЗСУ, що є першим обнадійливим кроком для стабілізації ситуації на Слов’янському та Краматорському напрямках.

Про це повідомив у Фейсбуці командир роти БПЛА 23 штурмового полку 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Юрій Бутусов, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Перші обнадійливі кроки для стабілізації обстановки на Словʼянську та Краматорську - командиром 11-го армійського корпусу сьогодні призначений полковник Еміль Ішкулов. Думаю, побажати сил та удачі.

Всього місяць обговорень минув. Продовжується обговорення призначення командувача Угруповання обʼєднаних сил. Усі на фронті сподіваються, що рішення буде адекватним тій важкій обстановці, в якій ми знаходимося", - зазначив він.

Що відомо про Ішкулова?

Еміль Ішкулов обіймав посаду командира 80-ї ОДШБр у 2022-2024 роках та заступника командира 7-го корпусу ДШВ.

Відомо, що 11 АК ЗСУ утримує оборону на Краматорському та Слов'янському напрямках Донеччини.

Ішкулов є повним лицарем ордена Богдана Хмельницького.

Читайте: Зеленський призначив Юрія Погрібного новим командувачем Сил логістики ЗСУ

Автор: 

призначення (1315) Бутусов Юрій (3731) ЗСУ (9038)
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Топ коментарі
+9
А прізвищє Зеленський вас не напрягає, тільки Ішкулов?
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25.08.2026 11:34 Відповісти
+5
Мені піх.й призвищє людини, яка разом з Україною душить кацапню,
аби скоріше.
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25.08.2026 12:15 Відповісти
+4
Здається Пан Драпатий потихеньку таки пробиває те зелене кловунярство своїми призначеннями.
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25.08.2026 11:51 Відповісти

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