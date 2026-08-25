Еміля Ішкулова призначили командиром 11-го армійського корпусу, - Бутусов

Еміля Ішкулова призначили командиром 11-го армійського корпусу ЗСУ, що є першим обнадійливим кроком для стабілізації ситуації на Слов’янському та Краматорському напрямках.

Про це повідомив у Фейсбуці командир роти БПЛА 23 штурмового полку 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Юрій Бутусов, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Перші обнадійливі кроки для стабілізації обстановки на Словʼянську та Краматорську - командиром 11-го армійського корпусу сьогодні призначений полковник Еміль Ішкулов. Думаю, побажати сил та удачі.

Всього місяць обговорень минув. Продовжується обговорення призначення командувача Угруповання обʼєднаних сил. Усі на фронті сподіваються, що рішення буде адекватним тій важкій обстановці, в якій ми знаходимося", - зазначив він.

Що відомо про Ішкулова?

Еміль Ішкулов обіймав посаду командира 80-ї ОДШБр у 2022-2024 роках та заступника командира 7-го корпусу ДШВ.

Відомо, що 11 АК ЗСУ утримує оборону на Краматорському та Слов'янському напрямках Донеччини.

Ішкулов є повним лицарем ордена Богдана Хмельницького.

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