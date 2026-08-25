Эмиля Ишкулова назначили командиром 11-го армейского корпуса, - Бутусов

Эмиля Ишкулова назначили командиром 11-го армейского корпуса ВСУ, что является первым обнадеживающим шагом на пути к стабилизации ситуации на Славянском и Краматорском направлениях.

Об этом сообщил в Facebook командир роты БПЛА 23-го штурмового полка 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" Юрий Бутусов, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Первые обнадеживающие шаги по стабилизации обстановки в Славянске и Краматорске — сегодня командиром 11-го армейского корпуса назначен полковник Эмиль Ишкулов. Думаю, стоит пожелать ему сил и удачи.

Прошел всего месяц обсуждений. Продолжается обсуждение назначения командующего Группировкой объединенных сил. Все на фронте надеются, что решение будет адекватным той сложной обстановке, в которой мы находимся", — отметил он.

Что известно об Ишкулове?

Эмиль Ишкулов занимал должность командира 80-й ОДШБр в 2022–2024 годах и заместителя командира 7-го корпуса ДШВ.

Известно, что 11-я АК ВСУ удерживает оборону на Краматорском и Славянском направлениях Донецкой области.

Ишкулов является полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого.

Читайте: Зеленский назначил Юрия Погребного новым командующим Силами логистики ВСУ