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Новости Назначения в ВСУ
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Эмиля Ишкулова назначили командиром 11-го армейского корпуса, - Бутусов

Эмиль Ишкулов — новый командир 11-го армейского корпуса ВСУ

Эмиля Ишкулова назначили командиром 11-го армейского корпуса ВСУ, что является первым обнадеживающим шагом на пути к стабилизации ситуации на Славянском и Краматорском направлениях.

Об этом сообщил в Facebook командир роты БПЛА 23-го штурмового полка 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" Юрий Бутусов, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Первые обнадеживающие шаги по стабилизации обстановки в Славянске и Краматорске — сегодня командиром 11-го армейского корпуса назначен полковник Эмиль Ишкулов. Думаю, стоит пожелать ему сил и удачи.

Прошел всего месяц обсуждений. Продолжается обсуждение назначения командующего Группировкой объединенных сил. Все на фронте надеются, что решение будет адекватным той сложной обстановке, в которой мы находимся", — отметил он.

Что известно об Ишкулове?

Эмиль Ишкулов занимал должность командира 80-й ОДШБр в 2022–2024 годах и заместителя командира 7-го корпуса ДШВ.

Известно, что 11-я АК ВСУ удерживает оборону на Краматорском и Славянском направлениях Донецкой области.

Ишкулов является полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого.

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Автор: 

назначение (2281) Бутусов Юрий (4520) ВСУ (8322)
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Топ комментарии
+9
А прізвищє Зеленський вас не напрягає, тільки Ішкулов?
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25.08.2026 11:34 Ответить
+3
Здається Пан Драпатий потихеньку таки пробиває те зелене кловунярство своїми призначеннями.
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25.08.2026 11:51 Ответить
+3
в нас немає нацизму. всі громодяни різних національностей і іноземці які воюють за незалежність України проти рф нам побратими.
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25.08.2026 11:53 Ответить

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