Эмиля Ишкулова назначили командиром 11-го армейского корпуса, - Бутусов
Эмиля Ишкулова назначили командиром 11-го армейского корпуса ВСУ, что является первым обнадеживающим шагом на пути к стабилизации ситуации на Славянском и Краматорском направлениях.
Об этом сообщил в Facebook командир роты БПЛА 23-го штурмового полка 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" Юрий Бутусов, передает Цензор.НЕТ.
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"Первые обнадеживающие шаги по стабилизации обстановки в Славянске и Краматорске — сегодня командиром 11-го армейского корпуса назначен полковник Эмиль Ишкулов. Думаю, стоит пожелать ему сил и удачи.
Прошел всего месяц обсуждений. Продолжается обсуждение назначения командующего Группировкой объединенных сил. Все на фронте надеются, что решение будет адекватным той сложной обстановке, в которой мы находимся", — отметил он.
Что известно об Ишкулове?
Эмиль Ишкулов занимал должность командира 80-й ОДШБр в 2022–2024 годах и заместителя командира 7-го корпуса ДШВ.
Известно, что 11-я АК ВСУ удерживает оборону на Краматорском и Славянском направлениях Донецкой области.
Ишкулов является полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого.
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