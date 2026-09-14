Зеленский назначил Константина Гуменюка новым командующим Медицинскими силами ВСУ
Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Константина Гуменюка новым командующим Медицинскими силами ВСУ.
Об этом говорится в указе №910/2026 на сайте президента, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Заместитель главы ОП Павел Палиса сообщил, что Константин Гуменюк — военный хирург, полковник медицинской службы.
По его словам, это решение Зеленский принял совместно с Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым. Гуменюк пользуется заслуженным авторитетом среди военных и доверием волонтерского сообщества.
"Впереди много работы и непростых задач. Приоритет на этой должности — сохранение жизни и здоровья украинского воина", — добавил Палиса.
Подробнее о Гуменюке
- Константин Гуменюк является заслуженным врачом Украины, доктором медицинских наук и лауреатом Национальной премии имени Бориса Патона.
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До сегодняшнего дня занимал должность главного хирурга Вооруженных сил. Был главным хирургом во время АТО/ООС.
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