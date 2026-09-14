Зеленский назначил Константина Гуменюка новым командующим Медицинскими силами ВСУ

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Константина Гуменюка новым командующим Медицинскими силами ВСУ.

Об этом говорится в указе №910/2026 на сайте президента, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Заместитель главы ОП Павел Палиса сообщил, что Константин Гуменюк — военный хирург, полковник медицинской службы.

По его словам, это решение Зеленский принял совместно с Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым. Гуменюк пользуется заслуженным авторитетом среди военных и доверием волонтерского сообщества.

"Впереди много работы и непростых задач. Приоритет на этой должности — сохранение жизни и здоровья украинского воина", — добавил Палиса.

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Подробнее о Гуменюке

Константин Гуменюк является заслуженным врачом Украины, доктором медицинских наук и лауреатом Национальной премии имени Бориса Патона.

До сегодняшнего дня занимал должность главного хирурга Вооруженных сил. Был главным хирургом во время АТО/ООС.

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