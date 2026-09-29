УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14440 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Києва Діяльність Володимира Петрова
4 181 44

Мені соромно за киян. Не скигліть. Всі страждають, а Київ найбільш захищений, - заброньований пропагандист Петров. ВIДЕО

Блогер і піарник президента Зеленського Володимир Петров заявив, що йому соромно за киян, які, за його словами, "скиглять" через посилені російські обстріли.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "ISLND TV".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Заява Петрова

"Мені трохи соромно за киян. Вибачте, що я вам це говорю. Вам це більше ніхто не скаже. Тому я це говорю", — сказав Петров, звертаючись до глядачів.

Далі він закликав мешканців столиці змінити тон: "Кияни, шановні кияни, перестаньте скиглити". За його словами, усі міста України за 4,5 роки війни страждали набагато більше, ніж Київ.

"Київ був набагато більш захищеним. І залишається на сьогодні найбільш захищеним. Найбільш", — додав піарник Зеленського.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Піарник Зеленського заявляє про удар ядеркою по Львову чи "орєшніком" по Києву в найближчі дні чи тижні

Що передувало

  • 28 вересня РФ атакувала кілька районів Києва реактивними безпілотниками.
  • Відомо про влучання по будівлі НАН України. Є загиблі та поранені.
  • У Шевченківському районі влучання в 7-поверхову адміністративну будівлю на рівні 4 поверху. У будівлі розташовується Академія Добробут (Приватний заклад вищої освіти. - Ред.).

Читайте також: Атака російських безпілотників на Київ: кількість постраждалих зросла до 26, двоє загиблих. ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: 

Київ (17180) обстріл (37055) Петров Володимир (41)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
оце київ захищений, обісратися!!!
як і вся україна!
але, чому це падло пєтров, досі не в гіпсі з багаточисленними переломами?
сбу охороняє?
як, стерненка?
показати весь коментар
29.09.2026 19:14 Відповісти
+26
Піарник від Б-га . Позашлюбний викидиш Зєлі і Мєльника
показати весь коментар
29.09.2026 19:10 Відповісти
+22
Падла броньована.
показати весь коментар
29.09.2026 19:15 Відповісти

Завантаження...

 
 