Мені соромно за киян. Не скигліть. Всі страждають, а Київ найбільш захищений, - заброньований пропагандист Петров. ВIДЕО
Блогер і піарник президента Зеленського Володимир Петров заявив, що йому соромно за киян, які, за його словами, "скиглять" через посилені російські обстріли.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "ISLND TV".
Заява Петрова
"Мені трохи соромно за киян. Вибачте, що я вам це говорю. Вам це більше ніхто не скаже. Тому я це говорю", — сказав Петров, звертаючись до глядачів.
Далі він закликав мешканців столиці змінити тон: "Кияни, шановні кияни, перестаньте скиглити". За його словами, усі міста України за 4,5 роки війни страждали набагато більше, ніж Київ.
"Київ був набагато більш захищеним. І залишається на сьогодні найбільш захищеним. Найбільш", — додав піарник Зеленського.
Що передувало
- 28 вересня РФ атакувала кілька районів Києва реактивними безпілотниками.
- Відомо про влучання по будівлі НАН України. Є загиблі та поранені.
- У Шевченківському районі влучання в 7-поверхову адміністративну будівлю на рівні 4 поверху. У будівлі розташовується Академія Добробут (Приватний заклад вищої освіти. - Ред.).
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як і вся україна!
але, чому це падло пєтров, досі не в гіпсі з багаточисленними переломами?
сбу охороняє?
як, стерненка?