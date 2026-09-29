Мне стыдно за киевлян. Не ныть. Все страдают, а Киев наиболее защищен, — заявил пропагандист Петров. ВИДЕО
Блогер и пиарщик президента Зеленского Владимир Петров заявил, что ему стыдно за киевлян, которые, по его словам, "ноют" из-за усилившихся российских обстрелов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "ISLND TV".
Заявление Петрова
"Мне немного стыдно за киевлян. Извините, что я вам это говорю. Вам это больше никто не скажет. Поэтому я это говорю", — сказал Петров, обращаясь к зрителям.
Далее он призвал жителей столицы изменить тон: "Киевляне, уважаемые киевляне, перестаньте ныть". По его словам, все города Украины за 4,5 года войны страдали гораздо больше, чем Киев.
"Киев был гораздо более защищенным. И остается на сегодняшний день самым защищенным. Самым", — добавил пиарщик Зеленского.
Что предшествовало
- 28 сентября РФ атаковала несколько районов Киева реактивными беспилотниками.
- Известно о попадании в здание НАН Украины. Есть погибшие и раненые.
- В Шевченковском районе удар пришелся по 7-этажному административному зданию на уровне 4-го этажа. В здании располагается Академия "Добробут" (частное высшее учебное заведение. — Ред.).
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як і вся україна!
але, чому це падло пєтров, досі не в гіпсі з багаточисленними переломами?
сбу охороняє?
як, стерненка?