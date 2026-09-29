РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15113 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Киева Деятельность Владимира Петрова
4 558 46

Мне стыдно за киевлян. Не ныть. Все страдают, а Киев наиболее защищен, — заявил пропагандист Петров. ВИДЕО

Блогер и пиарщик президента Зеленского Владимир Петров заявил, что ему стыдно за киевлян, которые, по его словам, "ноют" из-за усилившихся российских обстрелов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "ISLND TV".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Заявление Петрова

"Мне немного стыдно за киевлян. Извините, что я вам это говорю. Вам это больше никто не скажет. Поэтому я это говорю", — сказал Петров, обращаясь к зрителям.

Далее он призвал жителей столицы изменить тон: "Киевляне, уважаемые киевляне, перестаньте ныть". По его словам, все города Украины за 4,5 года войны страдали гораздо больше, чем Киев.

"Киев был гораздо более защищенным. И остается на сегодняшний день самым защищенным. Самым", — добавил пиарщик Зеленского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пиарщик Зеленского заявляет об ударе ядерной бомбой по Львову или "орешником" по Киеву в ближайшие дни или недели

Что предшествовало

  • 28 сентября РФ атаковала несколько районов Киева реактивными беспилотниками.
  • Известно о попадании в здание НАН Украины. Есть погибшие и раненые.
  • В Шевченковском районе удар пришелся по 7-этажному административному зданию на уровне 4-го этажа. В здании располагается Академия "Добробут" (частное высшее учебное заведение. — Ред.).

Читайте также: Атака российских беспилотников на Киев: число пострадавших возросло до 26, двое погибших. ФОТОрепортаж (обновлено)

Автор: 

Киев (27550) обстрел (35738) Петров Владимир (40)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
оце київ захищений, обісратися!!!
як і вся україна!
але, чому це падло пєтров, досі не в гіпсі з багаточисленними переломами?
сбу охороняє?
як, стерненка?
показать весь комментарий
29.09.2026 19:14 Ответить
+27
Піарник від Б-га . Позашлюбний викидиш Зєлі і Мєльника
показать весь комментарий
29.09.2026 19:10 Ответить
+22
Падла броньована.
показать весь комментарий
29.09.2026 19:15 Ответить

Загрузка...

 
 