Россия разворачивает против Украины кампанию, сочетающую массированные удары, диверсии и попытки политической дестабилизации, — The Economist
Россия готовит усиление атак на Киев, сочетая массированные удары, диверсии и попытки политической дестабилизации.
Об этом говорится в материале The Economist, который цитирует Цензор.НЕТ.
Удары могут усилиться еще до зимы
За несколько дней до последней волны атак двое высокопоставленных украинских чиновников рассказали изданию, что разведка фиксирует три основных направления российской кампании против столицы: бомбардировки, диверсии и попытки посеять политический хаос.
Один из собеседников назвал среди ближайших целей дата-центры и супермаркеты. По его словам, Россия хочет атаковать не только критическую инфраструктуру, но и объекты, от которых зависит повседневная жизнь киевлян.
Ожидается, что такая кампания будет усиливаться еще до зимы. По словам украинских чиновников, попытки дестабилизировать Киев могут достичь пика к ноябрю.
Россия также продолжает наносить удары по энергетике, водоснабжению и канализации, в частности по насосным системам. Отдельной угрозой остаются баллистические ракеты, которые сложно перехватить.
В то же время издание пишет о массовом применении нового поколения дешевых реактивных дронов с операторским управлением. Они могут искать цели в режиме реального времени.
Один из чиновников в сфере безопасности заявил, что Россия накопила "тысячи" таких дронов, а также увеличивает запасы баллистических ракет. По его словам, Москва планирует использовать накопленные запасы в течение ближайших двух месяцев.
Диверсии и информационное давление
Издание отмечает, что украинские чиновники ожидают усиления гибридных атак внутри страны.
По данным украинской контрразведки, каждую неделю удается предотвратить семь-восемь российских операций. Большинство из них организуют удаленно, вербуя исполнителей в Украине через мессенджеры, в частности телеграм-каналы. Часть агентов могут направлять непосредственно из России.
Третьим направлением кампании является дезинформация и попытки посеять политический хаос. Андрей Коваленко, который до недавнего времени возглавлял ЦПД, скептически оценивает способность Москвы достичь этой цели.
В то же время в Киеве готовятся к сложной зиме. За годы полномасштабной войны инфраструктура столицы стала более устойчивой к ударам. Интернет-система достаточно децентрализована, а ремонтные бригады имеют опыт быстрого восстановления поврежденных объектов.
По данным издания, часть жителей рассматривает возможность временного выезда из Киева. Чиновники в частных беседах также допускают, что зимой часть города может заметно опустеть, — отмечает The Economist.
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