Россия разворачивает против Украины кампанию, сочетающую массированные удары, диверсии и попытки политической дестабилизации, — The Economist

Россия готовит усиление атак на Киев, сочетая массированные удары, диверсии и попытки политической дестабилизации.

Об этом говорится в материале The Economist, который цитирует Цензор.НЕТ.

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Удары могут усилиться еще до зимы

За несколько дней до последней волны атак двое высокопоставленных украинских чиновников рассказали изданию, что разведка фиксирует три основных направления российской кампании против столицы: бомбардировки, диверсии и попытки посеять политический хаос.

Один из собеседников назвал среди ближайших целей дата-центры и супермаркеты. По его словам, Россия хочет атаковать не только критическую инфраструктуру, но и объекты, от которых зависит повседневная жизнь киевлян.

Ожидается, что такая кампания будет усиливаться еще до зимы. По словам украинских чиновников, попытки дестабилизировать Киев могут достичь пика к ноябрю.

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Россия также продолжает наносить удары по энергетике, водоснабжению и канализации, в частности по насосным системам. Отдельной угрозой остаются баллистические ракеты, которые сложно перехватить.

В то же время издание пишет о массовом применении нового поколения дешевых реактивных дронов с операторским управлением. Они могут искать цели в режиме реального времени.

Один из чиновников в сфере безопасности заявил, что Россия накопила "тысячи" таких дронов, а также увеличивает запасы баллистических ракет. По его словам, Москва планирует использовать накопленные запасы в течение ближайших двух месяцев.

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Диверсии и информационное давление

Издание отмечает, что украинские чиновники ожидают усиления гибридных атак внутри страны.

По данным украинской контрразведки, каждую неделю удается предотвратить семь-восемь российских операций. Большинство из них организуют удаленно, вербуя исполнителей в Украине через мессенджеры, в частности телеграм-каналы. Часть агентов могут направлять непосредственно из России.

Третьим направлением кампании является дезинформация и попытки посеять политический хаос. Андрей Коваленко, который до недавнего времени возглавлял ЦПД, скептически оценивает способность Москвы достичь этой цели.

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В то же время в Киеве готовятся к сложной зиме. За годы полномасштабной войны инфраструктура столицы стала более устойчивой к ударам. Интернет-система достаточно децентрализована, а ремонтные бригады имеют опыт быстрого восстановления поврежденных объектов.

По данным издания, часть жителей рассматривает возможность временного выезда из Киева. Чиновники в частных беседах также допускают, что зимой часть города может заметно опустеть, — отмечает The Economist.

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