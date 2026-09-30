Россияне нанесли удар по объекту инфраструктуры на Черкасчине: возник пожар
Российские войска атаковали Черкасскую область с помощью беспилотников. ПВО сбила три вражеских БПЛА, однако в результате падения сбитой цели в Черкасском районе возник пожар на объекте инфраструктуры.
Об этом сообщил глава ОГА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Еще одни сутки — с регулярными тревогами. Враг продолжает террор с воздуха. Силами и средствами ПВО обезврежены три российских БпЛА над областью.
В Черкасском районе в результате падения вражеской цели возник пожар на объекте инфраструктуры. Его оперативно ликвидировали", — говорится в сообщении.
В результате атаки никто не пострадал.
Обстрелы 30 сентября
- Как известно, в ночь на 30 сентября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами, в результате чего, по имеющимся данным, погибли два человека.
- В Киевской области россияне убили ребенка в Вышгородском районе.
- По данным Воздушных сил, РФ наносила удары ракетами "Цирконы" и "Искандеры".
- Россияне нанесли удары также по Ривненской области.
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