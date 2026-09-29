Из-за российских обстрелов в Краматорской громаде возникли перебои с водой

В Краматорской громаде возникли перебои с централизованным водоснабжением из-за аварий на сетях и объектах инфраструктуры, поврежденных вследствие российских обстрелов. На время отсутствия воды жители могут пользоваться оборудованными ручными колонками и скважинами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Краматорский городской совет.

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По информации горсовета, узнать местонахождение ближайшей точки забора воды можно в контакт-центре Краматорска по номеру: 099 099 15 05.

В то же время в городском совете подчеркнули, что вода из ручных колонок и скважин является технической.

Жителей призвали во время забора воды следить за сигналами воздушной тревоги и не создавать скопления людей возле колонок и скважин.

В сентябре в Краматорске оставалось около 34 тысяч человек, среди которых более тысячи детей. Ежедневно из города эвакуируются от 150 до 300 жителей.

На части улиц громады продолжается принудительная эвакуация семей с детьми. Из-за ситуации с безопасностью также ограничена работа отдельных учреждений и коммунальных служб: с некоторых улиц не вывозят мусор, закрыты одно отделение Пенсионного фонда и четыре отделения "Укрпочты".

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