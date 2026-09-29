Россия подвергла Украину массированному обстрелу: есть погибшие и десятки раненых в нескольких областях. ФОТОрепортаж

В течение суток 28 сентября российские войска подвергли массированным атакам ряд регионов Украины. В результате обстрелов есть погибшие и десятки раненых, повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры, транспорт и предприятия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В Донецкой области погиб человек, шестеро пострадали

За минувшие сутки российские войска совершили 1561 атаку по линии фронта и жилому сектору Донецкой области. Под обстрелом оказались Краматорск, Николаевка, Славянск, Беленкое, Александровка и Староварваровка, сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Всего повреждено 79 гражданских объектов, в том числе 62 жилых дома.

В Краматорске россияне сбросили шесть авиабомб КАБ-250 и атаковали город дронами. Погиб один человек, еще двое получили ранения. Повреждены семь многоквартирных и 38 частных домов, а также автомобиль.

В Славянске в результате ударов РСЗО "Торнадо-С" и беспилотников ранен один человек. Повреждены два многоквартирных дома, частный дом, музей, магазин, учебное заведение, хозяйственное сооружение, шесть машин скорой помощи и гражданский автомобиль.

В Николаевке травмирован гражданский человек. В Беленьком ранены два человека, повреждены 13 частных домов.

В Александровке поврежден объект инфраструктуры, в Староварваровке - два хозяйственных сооружения.

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В Харьковской области пострадали два человека

В течение суток российские войска атаковали Харьков и еще девять населенных пунктов области, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Ранения получили двое мужчин. 28-летний мужчина пострадал на трассе возле села Мироновка Золочевской громады, 44-летний - в Дергачах.

Харьков россияне атаковали беспилотниками в Шевченковском, Салтовском, Индустриальном, Киевском и Слободском районах.

Всего враг применил одну ракету, одну РСЗО, три дрона "Молния", девять FPV-дронов и 127 БПЛА, тип которых устанавливается.

Повреждения зафиксированы в Богодуховском, Купянском, Изюмском и Харьковском районах.

В Сумской области четыре человека получили ранения

Российские войска в течение суток обстреляли 24 населенных пункта Сумской области, применяя КАБы, минометы и беспилотники, сообщили в полиции.

В Середино-Будской громаде травмирован 52-летний мужчина, повреждены частные дома.

В Кролевецкой громаде в результате атаки БПЛА пострадали двое мужчин в возрасте 46 и 23 лет. Повреждены локомотив и железнодорожные пути.

В Новослободской громаде ранена 37-летняя женщина.

Также в больницу обратился мужчина, получивший травмы 21 августа в результате удара БПЛА по Сумской громаде.

В Запорожской области ранены 34 человека

28 сентября российские войска нанесли по Запорожской области 724 удара: применили 547 беспилотников, семь раз обстреляли из РСЗО, нанесли 142 артиллерийских и 28 авиационных ударов, сообщили в полиции.

Днем оккупанты атаковали промышленный объект в Запорожье. Ранения получили 33 человека - 11 женщин и 22 мужчины в возрасте от 19 до 70 лет.

Еще один мужчина, 52-летний житель Таврического, пострадал в результате попадания FPV-дрона.

Всего в Запорожской области в результате российских ударов ранены 34 человека.

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В Днепропетровской области враг атаковал два района

В Днепропетровской области российские войска более 10 раз наносили удары беспилотниками и артиллерией, сообщил начальник ОГА Александр Ганжа.

В Синельниковском районе под ударами оказались Николаевская и Петропавловская громады. Повреждено предприятие, возникли пожары.

В Никопольском районе враг атаковал Никополь и Покровскую громаду. В результате этих атак никто не пострадал.

В то же время в больницах остаются трое раненых после удара по центру Днепра накануне. Это женщины в возрасте 31, 45 и 48 лет. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Всего в результате того удара в Днепре пострадал 21 человек, трое погибли.

В Черниговской области атаковали четыре приграничные громады

28 сентября российские войска обстреляли Новгород-Северскую, Семеновскую, Сновскую и Любецкую громады, сообщила "Суспільному" спикер Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова.

В приграничных населенных пунктах зафиксировали удары FPV-дронами, дронами на оптоволокне, ствольной артиллерией и сброс взрывных устройств с БПЛА.

В Любече зафиксирован прилет реактивного БПЛА типа "Шахед" по гражданской инфраструктуре.

В Херсонской области ранены два человека. В Николаевской области также зафиксированы атаки

Под авиационными, дронными и артиллерийскими ударами оказались более 30 населенных пунктов Херсонской области, а также Херсон, сообщил начальник ОВА Александр Прокудин.

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, а также по жилым кварталам. Повреждены два частных дома. В результате российской агрессии два человека получили ранения.

По информации начальника ОВА Георгия Решетилова, российские войска нанесли артиллерийский удар по Очаковской громаде Николаевской области. Пострадавших нет.

Спасательные и правоохранительные службы продолжают фиксировать последствия российских ударов.