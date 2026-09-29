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Новости Обстрелы Украины
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Россия подвергла Украину массированному обстрелу: есть погибшие и десятки раненых в нескольких областях. ФОТОрепортаж

В течение суток 28 сентября российские войска подвергли массированным атакам ряд регионов Украины. В результате обстрелов есть погибшие и десятки раненых, повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры, транспорт и предприятия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В Донецкой области погиб человек, шестеро пострадали

За минувшие сутки российские войска совершили 1561 атаку по линии фронта и жилому сектору Донецкой области. Под обстрелом оказались Краматорск, Николаевка, Славянск, Беленкое, Александровка и Староварваровка, сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Обстрелы Донецкой области 28 сентября

Всего повреждено 79 гражданских объектов, в том числе 62 жилых дома.

В Краматорске россияне сбросили шесть авиабомб КАБ-250 и атаковали город дронами. Погиб один человек, еще двое получили ранения. Повреждены семь многоквартирных и 38 частных домов, а также автомобиль.

В Славянске в результате ударов РСЗО "Торнадо-С" и беспилотников ранен один человек. Повреждены два многоквартирных дома, частный дом, музей, магазин, учебное заведение, хозяйственное сооружение, шесть машин скорой помощи и гражданский автомобиль.

Ряд населенных пунктов Донецкой области подвергся российским атакам 28 сентября

В Николаевке травмирован гражданский человек. В Беленьком ранены два человека, повреждены 13 частных домов.

В Александровке поврежден объект инфраструктуры, в Староварваровке - два хозяйственных сооружения.

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В Харьковской области пострадали два человека

В течение суток российские войска атаковали Харьков и еще девять населенных пунктов области, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Ранения получили двое мужчин. 28-летний мужчина пострадал на трассе возле села Мироновка Золочевской громады, 44-летний - в Дергачах.

В течение суток российские войска атаковали Харьков и ещё дев'ять населених пунктів області

Харьков россияне атаковали беспилотниками в Шевченковском, Салтовском, Индустриальном, Киевском и Слободском районах.

Всего враг применил одну ракету, одну РСЗО, три дрона "Молния", девять FPV-дронов и 127 БПЛА, тип которых устанавливается.

Повреждения зафиксированы в Богодуховском, Купянском, Изюмском и Харьковском районах.

В Сумской области четыре человека получили ранения

Российские войска в течение суток обстреляли 24 населенных пункта Сумской области, применяя КАБы, минометы и беспилотники, сообщили в полиции.

В Середино-Будской громаде травмирован 52-летний мужчина, повреждены частные дома.

В Кролевецкой громаде в результате атаки БПЛА пострадали двое мужчин в возрасте 46 и 23 лет. Повреждены локомотив и железнодорожные пути.

Обстрелы Украины 28 сентября

В Новослободской громаде ранена 37-летняя женщина.

Также в больницу обратился мужчина, получивший травмы 21 августа в результате удара БПЛА по Сумской громаде.

В Запорожской области ранены 34 человека

28 сентября российские войска нанесли по Запорожской области 724 удара: применили 547 беспилотников, семь раз обстреляли из РСЗО, нанесли 142 артиллерийских и 28 авиационных ударов, сообщили в полиции.

Днем оккупанты атаковали промышленный объект в Запорожье. Ранения получили 33 человека - 11 женщин и 22 мужчины в возрасте от 19 до 70 лет.

Обстрелы Украины 28 сентября

Еще один мужчина, 52-летний житель Таврического, пострадал в результате попадания FPV-дрона.

Всего в Запорожской области в результате российских ударов ранены 34 человека.

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В Днепропетровской области враг атаковал два района

В Днепропетровской области российские войска более 10 раз наносили удары беспилотниками и артиллерией, сообщил начальник ОГА Александр Ганжа.

В Синельниковском районе под ударами оказались Николаевская и Петропавловская громады. Повреждено предприятие, возникли пожары.

В Никопольском районе враг атаковал Никополь и Покровскую громаду. В результате этих атак никто не пострадал.

В то же время в больницах остаются трое раненых после удара по центру Днепра накануне. Это женщины в возрасте 31, 45 и 48 лет. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Всего в результате того удара в Днепре пострадал 21 человек, трое погибли.

В Черниговской области атаковали четыре приграничные громады

28 сентября российские войска обстреляли Новгород-Северскую, Семеновскую, Сновскую и Любецкую громады, сообщила "Суспільному" спикер Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова.

В приграничных населенных пунктах зафиксировали удары FPV-дронами, дронами на оптоволокне, ствольной артиллерией и сброс взрывных устройств с БПЛА.

В Любече зафиксирован прилет реактивного БПЛА типа "Шахед" по гражданской инфраструктуре.

В Херсонской области ранены два человека. В Николаевской области также зафиксированы атаки

Под авиационными, дронными и артиллерийскими ударами оказались более 30 населенных пунктов Херсонской области, а также Херсон, сообщил начальник ОВА Александр Прокудин.

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, а также по жилым кварталам. Повреждены два частных дома. В результате российской агрессии два человека получили ранения.

По информации начальника ОВА Георгия Решетилова, российские войска нанесли артиллерийский удар по Очаковской громаде Николаевской области. Пострадавших нет.

Спасательные и правоохранительные службы продолжают фиксировать последствия российских ударов.

Автор: 

Запорожье (3240) Краматорськ (2661) Николаевская область (2482) обстрел (35712) Сумская область (4557) Запорожская область (4925) Донецкая область (13261) Никополь (1441) Дергачи (46) Днепропетровская область (5745) Харьковская область (3226) Херсонская область (6120) Черниговская область (1754) Никопольский район (884) Краматорский район (1529) Запорожский район (859) Харьковский район (1095) Черниговский район (230) Славянск (2894) Любеч (1)
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