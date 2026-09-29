Росія масовано обстріляла Україну: є загиблі та десятки поранених у кількох областях. ФОТОрепортаж

Упродовж доби 28 вересня російські війська масовано атакували низку регіонів України. Внаслідок обстрілів є загиблі та десятки поранених, пошкоджені житлові будинки, об'єкти інфраструктури, транспорт і підприємства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На Донеччині загинула людина, шестеро постраждали

Минулої доби російські війська здійснили 1561 атаку по лінії фронту та житловому сектору Донеччини. Під вогнем перебували Краматорськ, Миколаївка, Слов'янськ, Біленьке, Олександрівка та Староварварівка, повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Загалом пошкоджено 79 цивільних об'єктів, зокрема 62 житлові будинки.

У Краматорську росіяни скинули шість авіабомб КАБ-250 та атакували місто дронами. Загинула одна людина, ще двоє дістали поранення. Пошкоджено сім багатоквартирних і 38 приватних будинків та автомобіль.

У Слов'янську внаслідок ударів РСЗВ "Торнадо-С" і безпілотників поранена людина. Пошкоджені два багатоквартирні будинки, приватний будинок, музей, магазин, заклад освіти, господарська споруда, шість автомобілів швидкої допомоги та цивільне авто.

У Миколаївці травмована цивільна особа. У Біленькому поранено двох людей, пошкоджено 13 приватних будинків.

В Олександрівці пошкоджено об'єкт інфраструктури, у Староварварівці - дві господарські споруди.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про удар по НАН України: Росія має відповідати за це і відчувати наслідки. ВIДЕО

На Харківщині постраждали двоє людей

Протягом доби російські війська атакували Харків і ще дев'ять населених пунктів області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Поранень зазнали двоє чоловіків. 28-річний чоловік постраждав на трасі біля села Миронівка Золочівської громади, 44-річний - у Дергачах.

Харків росіяни атакували безпілотниками у Шевченківському, Салтівському, Індустріальному, Київському та Слобідському районах.

Загалом ворог застосував одну ракету, одну РСЗВ, три дрони "Молнія", дев'ять FPV-дронів та 127 БпЛА, тип яких встановлюється.

Пошкодження зафіксовані в Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському та Харківському районах.

На Сумщині четверо людей отримали поранення

Російські війська протягом доби обстріляли 24 населені пункти Сумської області, застосовуючи КАБи, міномети та безпілотники, повідомили у поліції.

У Середино-Будській громаді травмований 52-річний чоловік, пошкоджені приватні будинки.

У Кролевецькій громаді внаслідок атаки БпЛА постраждали двоє чоловіків віком 46 та 23 роки. Пошкоджені локомотив і залізнична колія.

У Новослобідській громаді поранена 37-річна жінка.

Також до лікарні звернувся чоловік, який дістав травми 21 серпня через удар БпЛА по Сумській громаді.

На Запоріжжі поранені 34 людини

28 вересня російські війська завдали по Запорізькій області 724 удари: застосували 547 безпілотників, сім разів били з РСЗВ, здійснили 142 артилерійські та 28 авіаційних ударів, повідомили у поліції.

Удень окупанти атакували промисловий об'єкт у Запоріжжі. Поранення дістали 33 людини - 11 жінок і 22 чоловіки віком від 19 до 70 років.

Ще один чоловік, 52-річний житель Таврійського, постраждав через влучання FPV-дрона.

Загалом на Запоріжжі внаслідок російських ударів поранені 34 людини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив по транспортній та паливній інфраструктурі Житомирщини. ФОТОрепортаж

На Дніпропетровщині ворог атакував два райони

У Дніпропетровській області російські війська понад 10 разів били безпілотниками та артилерією, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа..

У Синельниківському районі під ударами були Миколаївська та Петропавлівська громади. Пошкоджене підприємство, виникли пожежі.

На Нікопольщині ворог атакував Нікополь та Покровську громаду. За цими атаками обійшлося без постраждалих.

Водночас у лікарнях залишаються троє поранених після удару по середмістю Дніпра напередодні. Це жінки віком 31, 45 та 48 років. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

Загалом через той удар у Дніпрі постраждала 21 людина, троє людей загинули.

На Чернігівщині атакували чотири прикордонні громади

28 вересня російські війська обстріляли Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську та Любецьку громади, повідомила "Суспільному" речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

У прикордонних населених пунктах зафіксували удари FPV-дронами, дронами на оптоволокні, ствольною артилерією та скиди вибухових пристроїв із БпЛА.

У Любечі зафіксували приліт реактивного БпЛА типу "Шахед" по цивільній інфраструктурі.

На Херсонщині поранені двоє людей. На Миколаївщині також зафіксували атаки

Під авіаційними, дроновими та артилерійськими ударами перебували понад 30 населених пунктів Херсонської області, а також Херсон, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкоджено два приватні будинки. Через російську агресію двоє людей дістали поранення.

За інформацією начальник ОВА Георгія Решетілова, російські війська завдали артилерійського удару по Очаківській громаді Миколаївської області. Постраждалих немає.

Рятувальні та правоохоронні служби продовжують документувати наслідки російських ударів.