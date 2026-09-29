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Новини Атака шахедів на Житомирщину
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Ворог ударив по транспортній та паливній інфраструктурі Житомирщини. ФОТОрепортаж

З вечора 28 до ранку 29 вересня ворог завдав близько 10 ударів по цивільній інфраструктурі Житомирщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

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Куди поцілив ворог?

За даними ОВА, під атакою опинилися об'єкти транспортної та паливної інфраструктури, а також цивільні підприємства в Житомирі, Коростені, Звягелі та Овручі.

Рятувальники та спеціальні служби працюють на місці влучаннь та падіння уламків ударних безпілотників.

Удар по Житомирщині
Удар по Житомирщині
Удар по Житомирщині
Удар по Житомирщині

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували Житомирщину: пошкоджено промпідприємство та об’єкт транспортної інфраструктури

Чи є постраждалі?

Наразі інформації про загиблих та постраждалих внаслідок ворожих атак немає.

Також читайте: РФ атакувала підприємство в Коростенському районі: попередньо є загиблий і двоє постраждалих

Автор: 

Житомир (473) обстріл (37028) Коростень (18) Житомирська область (1315) Житомирський район (70) Коростенський район (18) Звягельський район (6) Звягель (4) Овруч (1)
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