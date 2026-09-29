Ворог ударив по транспортній та паливній інфраструктурі Житомирщини. ФОТОрепортаж

З вечора 28 до ранку 29 вересня ворог завдав близько 10 ударів по цивільній інфраструктурі Житомирщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

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Куди поцілив ворог?

За даними ОВА, під атакою опинилися об'єкти транспортної та паливної інфраструктури, а також цивільні підприємства в Житомирі, Коростені, Звягелі та Овручі.

Рятувальники та спеціальні служби працюють на місці влучаннь та падіння уламків ударних безпілотників.









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Чи є постраждалі?

Наразі інформації про загиблих та постраждалих внаслідок ворожих атак немає.

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