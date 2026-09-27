Рашисти атакували Житомирщину: пошкоджено промпідприємство та об’єкт транспортної інфраструктури
Вчора ввечері та цієї ночі ворог декілька разів атакував цивільні об'єкти на Житомирщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
Внаслідок ударів дронами пошкоджено будівлю промислового підприємства в Коростенському, а також об'єкт транспортної інфраструктури у Бердичівському районах області.
Минулося без постраждалих
Наразі Інформації про загиблих та постраждалих внаслідок ворожих ударів не надходило.
Більше інформації щодо наслідків ворожої атаки на цю мить немає.
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