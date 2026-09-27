Рашисти атакували Житомирщину: пошкоджено промпідприємство та об’єкт транспортної інфраструктури

Вчора ввечері та цієї ночі ворог декілька разів атакував цивільні об'єкти на Житомирщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перші деталі

Внаслідок ударів дронами пошкоджено будівлю промислового підприємства в Коростенському, а також об'єкт транспортної інфраструктури у Бердичівському районах області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по Житомирщині, пошкоджено адмінбудівлі, є постраждалий. ФОТОрепортаж

Минулося без постраждалих

Наразі Інформації про загиблих та постраждалих внаслідок ворожих ударів не надходило.

Більше інформації щодо наслідків ворожої атаки на цю мить немає.

Також читайте: Наслідки удару РФ по Житомирщині: горіли складська та виробнича будівлі, є загиблі. ФОТОрепортаж