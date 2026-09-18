1 561 5
Наслідки удару РФ по Житомирщині: горіли складська та виробнича будівлі, є загиблі. ФОТОрепортаж
Російські окупанти атакували Коростенський район Житомирщини, внаслідок чого є загиблі та постраждалі.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, виникли пожежі у складській та виробничій будівлях.
"Під час повторних сигналів повітряної тривоги рятувальникам довелося відходити у безпечне місце. Сапери ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Вогнеборці ліквідували загоряння", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок атаки загинули 2 людини, дві особи постраждали.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль