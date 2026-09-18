Наслідки удару РФ по Житомирщині: горіли складська та виробнича будівлі, є загиблі. ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакували Коростенський район Житомирщини, внаслідок чого є загиблі та постраждалі.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, виникли пожежі у складській та виробничій будівлях.

"Під час повторних сигналів повітряної тривоги рятувальникам довелося відходити у безпечне місце. Сапери ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Вогнеборці ліквідували загоряння", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки загинули 2 людини, дві особи постраждали.

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