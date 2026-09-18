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Последствия удара РФ по Житомирской области: горели складское и производственное здания, есть погибшие. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупанты атаковали Коростенский район Житомирской области, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
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Так, возникли пожары в складском и производственном зданиях.
"Во время повторных сигналов воздушной тревоги спасателям пришлось отходить в безопасное место. Саперы ГСЧС обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов. Пожарные ликвидировали возгорание", — говорится в сообщении.
В результате атаки погибли 2 человека, двое получили ранения.
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