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Новости Обстрелы Житомирщины
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Последствия удара РФ по Житомирской области: горели складское и производственное здания, есть погибшие. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты атаковали Коростенский район Житомирской области, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

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Так, возникли пожары в складском и производственном зданиях.

"Во время повторных сигналов воздушной тревоги спасателям пришлось отходить в безопасное место. Саперы ГСЧС обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов. Пожарные ликвидировали возгорание", — говорится в сообщении.

В результате атаки погибли 2 человека, двое получили ранения.

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РФ атаковала Корестенский район Житомирской области: есть погибшие
РФ атаковала Корестенский район Житомирской области: есть погибшие
РФ атаковала Корестенский район Житомирской области: есть погибшие
РФ атаковала Корестенский район Житомирской области: есть погибшие
РФ атаковала Корестенский район Житомирской области: есть погибшие
РФ атаковала Корестенский район Житомирской области: есть погибшие
РФ атаковала Корестенский район Житомирской области: есть погибшие
РФ атаковала Корестенский район Житомирской области: есть погибшие
РФ атаковала Корестенский район Житомирской области: есть погибшие

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обстрел (35485) ГСЧС (5470) Житомирская область (1566) Коростенский район (15)
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