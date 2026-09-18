69 из 93 выпущенных россиянами БПЛА были обезврежены силами ПВО. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 18 сентября российские оккупанты запустили по Украине 93 БПЛА различных типов, в том числе 46 реактивных.

Об этом говорится в сводке Воздушных сил, передает Цензор.НЕТ.

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Чем атаковал враг?

Так, россияне для атаки использовали дроны-имитаторы типа "Пародия", а также БПЛА "Гербер" и "Шахед". Также были осуществлены пуски "Бандероль"/"Дань-Т".

Пуски фиксировались со следующих направлений: Орел, Миллерово – РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым и акватория Азовского моря.

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Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила/подавила 69 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, дронов других типов и 3 "Бандероль"/"Дань-Т".

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 13 точках, а также падение сбитых аппаратов (обломки) в 3 точках. Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей, информация о них уточняется.

Вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве фиксируются российские БПЛА.

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