69 із 93 випущених росіянами БпЛА знешкодили сили ППО. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 18 вересня російські окупанти випустили 93 БпЛА різних типів по Україні, зокрема 46 реактивних.
Про це йдеться у зведенні Повітряних сил, передає Цензор.НЕТ.
Чим атакував ворог?
Так, росіяни для атаки використовували дрони-імітатори титпу "Пародія", а також БпЛА Гербера та Шахед. Також було здійснено пуски "Бандероль"/"Дань-Т".
Пуски фіксували із напрямків: Орел, Міллерово – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим та акваторія Азовського Моря.
Як відпрацювала ППО?
Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та 3 "Бандероль"/"Дань-Т".
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється.
Ворожа атака триває, у повітряному просторі фіксують російські БпЛА.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль