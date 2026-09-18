69 із 93 випущених росіянами БпЛА знешкодили сили ППО. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 18 вересня російські окупанти випустили 93 БпЛА різних типів по Україні, зокрема 46 реактивних.

Про це йдеться у зведенні Повітряних сил, передає Цензор.НЕТ.

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Чим атакував ворог?

Так, росіяни для атаки використовували дрони-імітатори титпу "Пародія", а також БпЛА Гербера та Шахед. Також було здійснено пуски "Бандероль"/"Дань-Т".

Пуски фіксували із напрямків: Орел, Міллерово – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим та акваторія Азовського Моря.

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Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та 3 "Бандероль"/"Дань-Т".

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється.

Ворожа атака триває, у повітряному просторі фіксують російські БпЛА.

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