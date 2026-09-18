Росіяни атакували Київщину дронами: постраждали п’ятеро людей, серед них троє дітей. ФОТОрепортаж

Унаслідок ранкової атаки ворожих безпілотників у Фастівському районі Київської області постраждали п’ятеро людей, серед них троє дітей. Усі вони отримали необхідну медичну допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Тимур Ткаченко.

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"У дітей зафіксовані акубаротравма та гострі реакції на стрес. Усі троє госпіталізовані до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Серед дорослих жінка дістала гостру реакцію на стрес.

Чоловік зазнав термічних опіків, осколкового поранення та різаної рани стопи. Його також госпіталізували.

Внаслідок атаки зруйновано приватний будинок

Через атаку один приватний будинок повністю зруйновано, ще один зазнав пошкоджень. Також пошкоджено автомобіль.

На місці продовжують працювати рятувальники та інші екстрені служби. Вони фіксують наслідки російської атаки.

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Наслідки атаки









