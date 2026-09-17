Дитина постраждала під час вечірньої дронової атаки РФ на Київщину

Увечері 17 вересня російські окупанти атакували дронами Бучанський район на Київщині, унаслідок чого постраждала дитина.

Про це повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

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Постраждала дитина

"На жаль, під час вечірньої атаки ворожих дронів у Бучанському районі постраждала дитина", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в дівчинки 2019 року народження діагностовано акубаротравму, медична допомога надається.

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Пошкодження через атаку

Крім того, у районі пошкоджено 4 об’єкти - три приватні домоволодіння та транспортний засіб.

Повідомляється, що служби продовжують працювати та ліквідовувати наслідки атаки.

"Повітряна тривога триває. Не ігноруйте сигнал та перебувайте в укриттях або безпечних місцях", - наголосив Ткаченко.

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