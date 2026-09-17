Ребенок пострадал во время вечерней дроновой атаки РФ на Киевщину
Вечером 17 сентября российские оккупанты нанесли удар с помощью дронов по Бучанскому району Киевской области, в результате чего пострадал ребенок.
Об этом сообщил глава ОВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
Пострадал ребенок
"К сожалению, во время вечерней атаки вражеских дронов в Бучанском районе пострадал ребенок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у девочки 2019 года рождения диагностирована акубаротравма, ей оказывается медицинская помощь.
Повреждения в результате атаки
Кроме того, в районе повреждены 4 объекта - три частных домовладения и транспортное средство.
Сообщается, что службы продолжают работать и ликвидировать последствия атаки.
"Воздушная тревога продолжается. Не игнорируйте сигнал и находитесь в укрытиях или безопасных местах", - подчеркнул Ткаченко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль