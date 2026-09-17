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Рашисты нанесли удар по зданию с оборудованием компании "Киевстар" в Киевской области
В Киевской области в результате очередной российской атаки повреждено здание, в котором размещено оборудование "Киевстар".
Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Сегодня в результате очередной вражеской атаки в Киевской области было повреждено здание, в котором размещено оборудование "Киевстар".
Сотрудники компании не пострадали. Услуги "Киевстара" для абонентов предоставляются без изменений", - говорится в сообщении.
В настоящее время оцениваются последствия атаки.
Удары по "Киевстару"
- 11 сентября 2026 года российские войска нанесли удар по зданию компании "Киевстар" в Киеве.
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