Рашисты нанесли удар по зданию с оборудованием компании "Киевстар" в Киевской области

В Киевской области в результате очередной российской атаки повреждено здание, в котором размещено оборудование "Киевстар".

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Сегодня в результате очередной вражеской атаки в Киевской области было повреждено здание, в котором размещено оборудование "Киевстар".

Сотрудники компании не пострадали. Услуги "Киевстара" для абонентов предоставляются без изменений", - говорится в сообщении.

В настоящее время оцениваются последствия атаки.

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Удары по "Киевстару"

11 сентября 2026 года российские войска нанесли удар по зданию компании "Киевстар" в Киеве.

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