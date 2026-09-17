Рашисти вдарили по будівлі з обладнанням компанії "Київстар" на Київщині

У Київській області внаслідок чергової російської атаки пошкоджено будівлю, де розміщене обладнання "Київстар".

Про це повідомила пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Сьогодні внаслідок чергової ворожої атаки в Київській області було пошкоджено будівлю, де розміщується обладнання Київстар.

Співробітники компанії не постраждали. Послуги Київстар для абонентів надаються без змін", - йдеться в повідомленні.

Наразі наслідки атаки оцінюють.

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Удари по "Київстар"

11 вересня 2026 року російські війська завдали удару по будівлі компанії "Київстар" у Києві.

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