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Рашисти вдарили по будівлі з обладнанням компанії "Київстар" на Київщині
У Київській області внаслідок чергової російської атаки пошкоджено будівлю, де розміщене обладнання "Київстар".
Про це повідомила пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Сьогодні внаслідок чергової ворожої атаки в Київській області було пошкоджено будівлю, де розміщується обладнання Київстар.
Співробітники компанії не постраждали. Послуги Київстар для абонентів надаються без змін", - йдеться в повідомленні.
Наразі наслідки атаки оцінюють.
Удари по "Київстар"
- 11 вересня 2026 року російські війська завдали удару по будівлі компанії "Київстар" у Києві.
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