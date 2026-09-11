УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14320 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Києва
2 931 21

РФ вдарила по будівлі "Київстар" та заправках в Києві, - Зеленський

Київстар та заправки атакувала Росія в Києві

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни протягом дня цілеспрямовано атакували заправки у Києві реактивними "Шахедами".

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Російська ескалація реактивними "шахедами" поступово стає все більш терористичною. Протягом дня росіяни бʼють цілеспрямовано по заправках у Києві. Тільки за сьогодні і тільки від цих ударів загинуло дві людини. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Ще девʼять людей постраждало.

Серед них рятувальник, який був поранений через повторний удар. Вдарили також по будівлі компанії "Київстар". І від ночі тривають ці атаки. Були удари по Київщині, Кіровоградщині, Дніпровщині, Одещині, Донеччині, Херсонщині, Харківщині, Миколаївщині", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, "не можна просто чекати, поки Росія відточує свій репертуар вбивств".

"Зараз потрібно максимально уваги прикриттю неба і пошуку рішень для захисту людей, масштабуванню протидії російським дронам. Дякую кожному, хто допомагає посилювати українську авіацію та системи ППО необхідними ракетами. Все це рятує життя щодня", - підсумував президент.

Що передувало?

  • Як відомо, вранці окупанти завдали ударів по АЗС у двох районах Києва. Внаслідок атаки загинули 2 людини, понад 10 осіб постраждали.

Автор: 

Зеленський Володимир (26944) Київ (17017) Київстар (91) обстріл (36657)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Наш потужник .Чим займається квартальний нарк на посаді президента?
показати весь коментар
11.09.2026 15:19 Відповісти
+7
Забери гроши, вкрадені брехливими штілерманами та міндічами, поверни їх "Південмашу" і "Лучу", дай їм закінчити "Сармат" і "Корал"!!! Досить свідомої брехні про майбутню (2027-8-9-30-...) "Фрею"! Досить красти!!! Вам вже немає куди складати награбоване! Ваша банда краде не тільки сотні млрд. грн., ваша банда краде десятки тисяч життів!!!
показати весь коментар
11.09.2026 15:31 Відповісти
+5
Будем шукати захист людей в кишенях Міндіча - нє?
показати весь коментар
11.09.2026 15:26 Відповісти

Завантаження...

 
 