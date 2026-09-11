РФ вдарила по будівлі "Київстар" та заправках в Києві, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни протягом дня цілеспрямовано атакували заправки у Києві реактивними "Шахедами".
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Російська ескалація реактивними "шахедами" поступово стає все більш терористичною. Протягом дня росіяни бʼють цілеспрямовано по заправках у Києві. Тільки за сьогодні і тільки від цих ударів загинуло дві людини. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Ще девʼять людей постраждало.
Серед них рятувальник, який був поранений через повторний удар. Вдарили також по будівлі компанії "Київстар". І від ночі тривають ці атаки. Були удари по Київщині, Кіровоградщині, Дніпровщині, Одещині, Донеччині, Херсонщині, Харківщині, Миколаївщині", - йдеться в повідомленні.
За словами Зеленського, "не можна просто чекати, поки Росія відточує свій репертуар вбивств".
"Зараз потрібно максимально уваги прикриттю неба і пошуку рішень для захисту людей, масштабуванню протидії російським дронам. Дякую кожному, хто допомагає посилювати українську авіацію та системи ППО необхідними ракетами. Все це рятує життя щодня", - підсумував президент.
Що передувало?
- Як відомо, вранці окупанти завдали ударів по АЗС у двох районах Києва. Внаслідок атаки загинули 2 людини, понад 10 осіб постраждали.
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