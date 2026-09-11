РФ вдарила по будівлі "Київстар" та заправках в Києві, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни протягом дня цілеспрямовано атакували заправки у Києві реактивними "Шахедами".

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Російська ескалація реактивними "шахедами" поступово стає все більш терористичною. Протягом дня росіяни бʼють цілеспрямовано по заправках у Києві. Тільки за сьогодні і тільки від цих ударів загинуло дві людини. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Ще девʼять людей постраждало.

Серед них рятувальник, який був поранений через повторний удар. Вдарили також по будівлі компанії "Київстар". І від ночі тривають ці атаки. Були удари по Київщині, Кіровоградщині, Дніпровщині, Одещині, Донеччині, Херсонщині, Харківщині, Миколаївщині", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, "не можна просто чекати, поки Росія відточує свій репертуар вбивств".

"Зараз потрібно максимально уваги прикриттю неба і пошуку рішень для захисту людей, масштабуванню протидії російським дронам. Дякую кожному, хто допомагає посилювати українську авіацію та системи ППО необхідними ракетами. Все це рятує життя щодня", - підсумував президент.

Що передувало?