Рашисти вдарили по АЗС у двох районах Києва

У Києві під час повітряної тривоги через загрозу реактивних "шахедів" пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Повітряні сили попередили про реактивний БпЛА над містом.

Мер Кличко заявив про вибухи на Троєщині.

У столиці працює протиповітряна оборона, оголошено червоний рівень небезпеки.

"У Дніпровському районі, за попередньою інформацією, влучання в АЗС", - зазначив згодом очільник міста.

Також відомо про удар по АЗС в Оболонському районі.

Згодом рашисти ще раз завдали удару по АЗС на Оболоні.

Попередньо, відомо про двох постраждалих в Оболонському районі Києва.

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