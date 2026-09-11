1 887 13
Рашисти вдарили по АЗС у двох районах Києва
У Києві під час повітряної тривоги через загрозу реактивних "шахедів" пролунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Повітряні сили попередили про реактивний БпЛА над містом.
Мер Кличко заявив про вибухи на Троєщині.
У столиці працює протиповітряна оборона, оголошено червоний рівень небезпеки.
"У Дніпровському районі, за попередньою інформацією, влучання в АЗС", - зазначив згодом очільник міста.
Також відомо про удар по АЗС в Оболонському районі.
Згодом рашисти ще раз завдали удару по АЗС на Оболоні.
Попередньо, відомо про двох постраждалих в Оболонському районі Києва.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль