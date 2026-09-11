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Новости Обстрелы Киева
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Рашисты ударили по АЗС в двух районах Киева: есть погибшие и пострадавшие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве во время воздушной тревоги из-за угрозы реактивных "шахедов" раздались взрывы. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Воздушные силы предупредили о реактивном БПЛА над городом.

Мэр Кличко заявил о взрывах на Троещине. 

В столице работает противовоздушная оборона, объявлен красный уровень опасности.

"В Днепровском районе, по предварительной информации, попадание в АЗС", - отметил впоследствии глава города.

Также известно об ударе по АЗС в Оболонском районе.

Впоследствии рашисты еще раз нанесли удар по АЗС на Оболони.

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Предварительно известно о двух пострадавших в Оболонском районе Киева.

Также в Оболонском районе произошло падение обломков БпЛА на автомобиль. Пожара нет. Предварительно, есть пострадавший.

В результате попадания БПЛА, возгорание на нежилой территории.

По состоянию на 10:40 известно о четырех пострадавших в результате вражеской атаки.

По данным ГСЧС, из-за повторного удара пострадал спасатель.

В настоящее время все возгорания ликвидированы.

По состоянию на 11:23 до 5 человек увеличилось количество пострадавших.

Городской голова заявил о двух погибших от утренней атаки на АЗС Киева. В настоящее время в стационарах столичных медучреждений находятся четверо раненых.

По состоянию на 12:00 известно о 8 пострадавших.

Читайте: Россия атаковала Запорожскую, Днепропетровскую и Херсонскую области: десятки людей пострадали

АЗС у двох районах Києва атакувала РФ: подробиціі
АЗС у двох районах Києва атакувала РФ: подробиціі
АЗС у двох районах Києва атакувала РФ: подробиціі
АЗС у двох районах Києва атакувала РФ: подробиціі
АЗС у двох районах Києва атакувала РФ: подробиціі
АЗС у двох районах Києва атакувала РФ: подробиціі
АЗС у двох районах Києва атакувала РФ: подробиціі
АЗС у двох районах Києва атакувала РФ: подробиціі
АЗС у двох районах Києва атакувала РФ: подробиціі
АЗС у двох районах Києва атакувала РФ: подробиціі

Автор: 

Киев (27425) обстрел (35349)
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Топ комментарии
+20
Оказывается грозными видосиками реактивная херня не сбивается. Как неожиданно. Кто бы мог подумать?
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11.09.2026 10:00 Ответить
+20
Це просто якийсь саботаж або знущання з народу дрони серед білого дня над Київом літають. Невже не можна поставити когось з ПЗРК в нас стільки мусорів і ТЦКшників без діла на кожному вуглі труться?
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11.09.2026 10:13 Ответить
+18
диктор новин зараз у Канаді спить, там зараз нічь
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11.09.2026 09:59 Ответить

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