Рашисты ударили по АЗС в двух районах Киева: есть погибшие и пострадавшие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве во время воздушной тревоги из-за угрозы реактивных "шахедов" раздались взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Воздушные силы предупредили о реактивном БПЛА над городом.
Мэр Кличко заявил о взрывах на Троещине.
В столице работает противовоздушная оборона, объявлен красный уровень опасности.
"В Днепровском районе, по предварительной информации, попадание в АЗС", - отметил впоследствии глава города.
Также известно об ударе по АЗС в Оболонском районе.
Впоследствии рашисты еще раз нанесли удар по АЗС на Оболони.
Предварительно известно о двух пострадавших в Оболонском районе Киева.
Также в Оболонском районе произошло падение обломков БпЛА на автомобиль. Пожара нет. Предварительно, есть пострадавший.
В результате попадания БПЛА, возгорание на нежилой территории.
По состоянию на 10:40 известно о четырех пострадавших в результате вражеской атаки.
По данным ГСЧС, из-за повторного удара пострадал спасатель.
В настоящее время все возгорания ликвидированы.
По состоянию на 11:23 до 5 человек увеличилось количество пострадавших.
Городской голова заявил о двух погибших от утренней атаки на АЗС Киева. В настоящее время в стационарах столичных медучреждений находятся четверо раненых.
По состоянию на 12:00 известно о 8 пострадавших.
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