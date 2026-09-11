Рашисты ударили по АЗС в двух районах Киева: есть погибшие и пострадавшие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве во время воздушной тревоги из-за угрозы реактивных "шахедов" раздались взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Воздушные силы предупредили о реактивном БПЛА над городом.

Мэр Кличко заявил о взрывах на Троещине.

В столице работает противовоздушная оборона, объявлен красный уровень опасности.

"В Днепровском районе, по предварительной информации, попадание в АЗС", - отметил впоследствии глава города.

Также известно об ударе по АЗС в Оболонском районе.

Впоследствии рашисты еще раз нанесли удар по АЗС на Оболони.

Предварительно известно о двух пострадавших в Оболонском районе Киева.

Также в Оболонском районе произошло падение обломков БпЛА на автомобиль. Пожара нет. Предварительно, есть пострадавший.

В результате попадания БПЛА, возгорание на нежилой территории.

По состоянию на 10:40 известно о четырех пострадавших в результате вражеской атаки.

По данным ГСЧС, из-за повторного удара пострадал спасатель.

В настоящее время все возгорания ликвидированы.

По состоянию на 11:23 до 5 человек увеличилось количество пострадавших.

Городской голова заявил о двух погибших от утренней атаки на АЗС Киева. В настоящее время в стационарах столичных медучреждений находятся четверо раненых.

По состоянию на 12:00 известно о 8 пострадавших.

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