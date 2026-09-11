Россия нанесла удары по зданию "Киевстар" и заправкам в Киеве, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в течение дня россияне целенаправленно атаковали заправки в Киеве реактивными ракетами "Шахед".

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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"Российская эскалация с использованием реактивных "шахедов" постепенно приобретает все более террористический характер. В течение дня россияне целенаправленно наносят удары по заправкам в Киеве. Только за сегодня и только от этих ударов погибли два человека. Мои соболезнования родным и близким погибших. Еще девять человек пострадали.

Среди них спасатель, который был ранен в результате повторного удара. Ударили также по зданию компании "Киевстар". И с ночи продолжаются эти атаки. Были удары по Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Херсонской, Харьковской и Николаевской областям", — говорится в сообщении.

По словам Зеленского, "нельзя просто ждать, пока Россия оттачивает свой репертуар убийств".

"Сейчас нужно уделять максимальное внимание прикрытию неба и поиску решений для защиты людей, расширению масштабов противодействия российским дронам. Спасибо каждому, кто помогает укреплять украинскую авиацию и системы ПВО необходимыми ракетами. Все это спасает жизни каждый день", — подытожил президент.

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