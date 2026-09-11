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Новости Обстрелы Киева
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Россия нанесла удары по зданию "Киевстар" и заправкам в Киеве, - Зеленский

"Киевстар" и заправки подверглись атаке со стороны России в Киеве

Президент Владимир Зеленский заявил, что в течение дня россияне целенаправленно атаковали заправки в Киеве реактивными ракетами "Шахед".

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Российская эскалация с использованием реактивных "шахедов" постепенно приобретает все более террористический характер. В течение дня россияне целенаправленно наносят удары по заправкам в Киеве. Только за сегодня и только от этих ударов погибли два человека. Мои соболезнования родным и близким погибших. Еще девять человек пострадали.

Среди них спасатель, который был ранен в результате повторного удара. Ударили также по зданию компании "Киевстар". И с ночи продолжаются эти атаки. Были удары по Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Херсонской, Харьковской и Николаевской областям", — говорится в сообщении.

По словам Зеленского, "нельзя просто ждать, пока Россия оттачивает свой репертуар убийств".

"Сейчас нужно уделять максимальное внимание прикрытию неба и поиску решений для защиты людей, расширению масштабов противодействия российским дронам. Спасибо каждому, кто помогает укреплять украинскую авиацию и системы ПВО необходимыми ракетами. Все это спасает жизни каждый день", — подытожил президент.

Что предшествовало?

  • Как известно, утром оккупанты нанесли удары по АЗС в двух районах Киева. В результате атаки погибли 2 человека, более 10 человек пострадали.

Автор: 

Зеленский Владимир (25791) Киев (27425) Киевстар (73) обстрел (35349)
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Топ комментарии
+6
Наш потужник .Чим займається квартальний нарк на посаді президента?
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11.09.2026 15:19 Ответить
+5
Забери гроши, вкрадені брехливими штілерманами та міндічами, поверни їх "Південмашу" і "Лучу", дай їм закінчити "Сармат" і "Корал"!!! Досить свідомої брехні про майбутню (2027-8-9-30-...) "Фрею"! Досить красти!!! Вам вже немає куди складати награбоване! Ваша банда краде не тільки сотні млрд. грн., ваша банда краде десятки тисяч життів!!!
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11.09.2026 15:31 Ответить
+4
Оголошувач статистики.
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11.09.2026 15:21 Ответить

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