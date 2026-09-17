Склад пошкоджено на Полтавщині внаслідок атаки БпЛА. ФОТО
Російські окупанти атакували Полтавську область безпілотниками. Наслідки фіксують у двох районах.
Про це повідомив глава ОВА Віталій Дяківнич, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Зафіксовано влучання ворожого БпЛА в складське приміщення одного з підприємств у Полтавському районі. Пошкоджено будівлю складу та техніку підприємства. Попередньо, обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Також на двох локаціях у Кременчуцькому районі виявлено уламки ворожих повітряних цілей.
Інформації щодо руйнувань чи постраждалих до екстрених служб не надходило.
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