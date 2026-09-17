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Новини Фото Атака безпілотників на Полтавщину
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Склад пошкоджено на Полтавщині внаслідок атаки БпЛА. ФОТО

Російські окупанти атакували Полтавську область безпілотниками. Наслідки фіксують у двох районах.

Про це повідомив глава ОВА Віталій Дяківнич, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Зафіксовано влучання ворожого БпЛА в складське приміщення одного з підприємств у Полтавському районі. Пошкоджено будівлю складу та техніку підприємства. Попередньо, обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Також на двох локаціях у Кременчуцькому районі виявлено уламки ворожих повітряних цілей.

 Інформації щодо руйнувань чи постраждалих до екстрених служб не надходило.

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обстріл (36772) Полтавська область (1384) Кременчуцький район (90) Полтавський район (167)
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