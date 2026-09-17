Російський дрон залетів у повітряний простір Молдови під час атаки на Одещину

Вранці 17 вересня під час масованої російської атаки на Одещину безпілотник порушив повітряний простір Молдови. Дрон перебував над територією країни близько двох хвилин, після чого повернувся в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявило Міністерство оборони Молдови журналістам.

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За даними відомства, безпілотник перетнув молдовський державний кордон о 08:56 поблизу українського села Біляївка та рухався у напрямку молдовського села Тудора.

Уже о 08:58 дрон залишив повітряний простір Молдови. Він пролетів через район села Паланка у напрямку озера Давидів Лиман та повернувся на територію України.

Інцидент стався на тлі російської повітряної атаки по Україні, зокрема по Одеській області.

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, сьогодні, 17 вересня, російські війська завдали удару авіабомбою по Запорізькому району, унаслідок чого постраждали цивільні.

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