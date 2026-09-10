Румунія підняла винищувачі через повітряні цілі біля кордону з Україною: людей закликали ховатися в укриттях

Румунія підняла в повітря два винищувачі F-18 та військовий вертоліт після виявлення групи повітряних цілей поблизу українського кордону. Жителів північної частини повіту Тулча попередили про можливе падіння уламків та закликали сховатися – тривога тривала близько півтори години.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Digi24".

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Як зазначається, за даними Міністерства національної оборони Румунії, близько 15:00 10 вересня військові радари зафіксували групу повітряних цілей, які рухалися поблизу румунсько-українського кордону неподалік острова Зміїний.

Для спостереження за ситуацією військові підняли два винищувачі F-18, а також вертоліт IAR 330 Puma SOCAT.

Національний військовий командний центр передав інформацію Генеральному інспекторату з надзвичайних ситуацій. Близько 15:50 жителі північної частини повіту Тулча отримали екстрені повідомлення через систему RO-Alert.

Населення попередили про можливість падіння предметів із повітря. Людей закликали зберігати спокій і перейти до підвалів або укриттів цивільної оборони. Тим, хто не мав доступу до укриття, рекомендували залишатися всередині будівель подалі від вікон і зовнішніх стін.

Тривога тривала близько 90 хвилин.

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