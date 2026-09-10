Румыния подняла истребители из-за воздушных целей у границы с Украиной: людей призвали укрываться в убежищах

Румыния подняла в воздух два истребителя F-18 и военный вертолет после обнаружения группы воздушных целей вблизи украинской границы. Жителей северной части уезда Тулча предупредили о возможном падении обломков и призвали укрыться — тревога длилась около полутора часов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Digi24".

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Как отмечается, по данным Министерства национальной обороны Румынии, около 15:00 10 сентября военные радары зафиксировали группу воздушных целей, которые двигались вблизи румынско-украинской границы недалеко от острова Змеиный.

Для наблюдения за ситуацией военные подняли в воздух два истребителя F-18, а также вертолет IAR 330 Puma SOCAT.

Национальный военный командный центр передал информацию Генеральному инспекторату по чрезвычайным ситуациям. Около 15:50 жители северной части уезда Тулча получили экстренные уведомления через систему RO-Alert.

Население предупредили о возможности падения предметов с воздуха. Людей призвали сохранять спокойствие и перейти в подвалы или укрытия гражданской обороны. Тем, у кого не было доступа к укрытию, рекомендовали оставаться внутри зданий подальше от окон и наружных стен.

Тревога длилась около 90 минут.

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