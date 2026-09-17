РФ атакувала цивільного FPV-дроном на Чугуївщині: чоловік загинув

Зранку 17 вересня поблизу зупинки громадського транспорту на виїзді з села Котівка Чугуївського району російський FPV-дрон влучив у цивільного чоловіка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"За попередніми даними, двоє чоловіків прямували автодорогою у напрямку села Бережне. Один із них почув характерний звук наближення FPV-дрона та попередив іншого про небезпеку. Чоловік присів на асфальті біля зупинки, однак дрон влучив безпосередньо в нього", - йдеться в повідомленні.

Чоловік дістав смертельних поранень, загинув на місці.

"Наразі вживаються заходи для евакуації тіла загиблого", - зазначили у прокуратурі.

Що передувало?

Протягом доби російські війська атакували 10 населених пунктів Харківської області. Ворог застосував одну ракету, три КАБ, два БпЛА "Герань-2", два дрони "Молнія" та п'ять FPV-дронів.

Пошкоджень зазнали цивільні об'єкти у Богодухівському, Харківському, Чугуївському та Берестинському районах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали масованого удару КАБами по Ізюму: 9 постраждалих (оновлено)