РФ атакувала цивільного FPV-дроном на Чугуївщині: чоловік загинув
Зранку 17 вересня поблизу зупинки громадського транспорту на виїзді з села Котівка Чугуївського району російський FPV-дрон влучив у цивільного чоловіка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області.
"За попередніми даними, двоє чоловіків прямували автодорогою у напрямку села Бережне. Один із них почув характерний звук наближення FPV-дрона та попередив іншого про небезпеку. Чоловік присів на асфальті біля зупинки, однак дрон влучив безпосередньо в нього", - йдеться в повідомленні.
Чоловік дістав смертельних поранень, загинув на місці.
"Наразі вживаються заходи для евакуації тіла загиблого", - зазначили у прокуратурі.
Що передувало?
Протягом доби російські війська атакували 10 населених пунктів Харківської області. Ворог застосував одну ракету, три КАБ, два БпЛА "Герань-2", два дрони "Молнія" та п'ять FPV-дронів.
Пошкоджень зазнали цивільні об'єкти у Богодухівському, Харківському, Чугуївському та Берестинському районах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль