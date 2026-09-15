Окупанти завдали масованого удару КАБами по Ізюму: 9 постраждалих (оновлено)

Російські війська завдали масованого удару керованими авіабомбами по Ізюму на Харківщині. Попередньо, пошкоджено багатоквартирний будинок, двоє людей постраждали.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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"Окупанти завдали масованого удару КАБ по Ізюму. Попередньо, є пошкодження багатоквартирного будинку", - ідеться в повідомленні.

Постраждалі в Ізюмі

На цю хвилину відомо про двох постраждалих. Медики надають необхідну допомогу.



На місці удару працюють усі наші екстрені служби.

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Оновлення

"Кількість постраждалих в Ізюмі зросла до 9 людей. Усім надають допомогу бригади медиків", - написав пізніше Синєгубов.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 багатоквартирні і приватний будинки, адмінбудівлю. Ліквідація наслідків триває.

Раніше повідомлялося, що російська армія ввечері 14 вересня завдала ракетного удару по місту Ізюм Харківської області. Внаслідок атаки постраждали четверо людей, серед них троє дітей.