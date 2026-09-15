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Новости Обстрелы Харьковщина
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Оккупанты нанесли массированный удар КАБами по Изюму: двое пострадавших

удар по Изюму

Российские войска нанесли массированный удар управляемыми авиабомбами по Изюму в Харьковской области. По предварительным данным, поврежден многоквартирный дом, двое человек пострадали.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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"Оккупанты нанесли массированный удар управляемыми авиабомбами по Изюму. По предварительным данным, поврежден многоквартирный дом", — говорится в сообщении.

Пострадавшие в Изюме

На данный момент известно о двух пострадавших. Медики оказывают необходимую помощь.

На месте удара работают все наши экстренные службы.

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Ранее сообщалось, что российская армия вечером 14 сентября нанесла ракетный удар по городу Изюм Харьковской области. В результате атаки пострадали четверо человек, среди них трое детей.

Автор: 

Изюм (338) КАБ (612) Харьковская область (3174) Изюмский район (277)
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