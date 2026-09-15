Оккупанты нанесли массированный удар КАБами по Изюму: двое пострадавших
Российские войска нанесли массированный удар управляемыми авиабомбами по Изюму в Харьковской области. По предварительным данным, поврежден многоквартирный дом, двое человек пострадали.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Оккупанты нанесли массированный удар управляемыми авиабомбами по Изюму. По предварительным данным, поврежден многоквартирный дом", — говорится в сообщении.
Пострадавшие в Изюме
На данный момент известно о двух пострадавших. Медики оказывают необходимую помощь.
На месте удара работают все наши экстренные службы.
Ранее сообщалось, что российская армия вечером 14 сентября нанесла ракетный удар по городу Изюм Харьковской области. В результате атаки пострадали четверо человек, среди них трое детей.
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