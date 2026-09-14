РФ ударила ракетой по Изюму, пострадали трое детей

Вечером 14 сентября российская армия нанесла ракетный удар по городу Изюм в Харьковской области. В результате атаки пострадали четыре человека, в том числе трое детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Facebook.

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В результате удара пострадали трое детей

По словам Синегубова, среди четырех пострадавших — юноши в возрасте 17 и 14 лет и 16-летняя девушка.

"Всем оказывается медицинская помощь", — сообщил глава Харьковской ОВА.

Ранее Синегубов сообщал, что за прошедшие сутки в результате ударов РФ по Харьковской области пострадали 4 человека, в том числе младенец.

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