РФ вдарила ракетою по Ізюму, постраждали троє дітей
Російська армія ввечері 14 вересня завдала ракетного удару по місту Ізюм Харківської області. Внаслідок атаки постраждали четверо людей, серед них троє дітей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Фейсбуці.
Унаслідок удару постраждали троє дітей
За словами Синєгубова, серед чотирьох постраждалих – хлопці віком 17 та 14 років і 16-річна дівчина.
"Усім надається медична допомога", – повідомив голова Харківської ОВА.
Раніше Синєгубов повідомляв, що Протягом минулої доби внаслідок ударів РФ по Харківщині постраждали 4 особи, зокрема немовля.
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