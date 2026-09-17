РФ атаковала гражданское население с помощью FPV-дрона в Чугуевском районе: мужчина погиб
Утром 17 сентября возле остановки общественного транспорта на выезде из села Котовка Чугуевского района российский FPV-дрон поразил гражданского мужчину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.
"По предварительным данным, двое мужчин двигались по автодороге в направлении села Бережное. Один из них услышал характерный звук приближающегося FPV-дрона и предупредил другого об опасности. Мужчина присел на асфальте возле остановки, однако дрон попал непосредственно в него", — говорится в сообщении.
Мужчина получил смертельные ранения, погиб на месте.
"В настоящее время принимаются меры по эвакуации тела погибшего", — отметили в прокуратуре.
Что предшествовало?
В течение суток российские войска атаковали 10 населенных пунктов Харьковской области. Враг применил одну ракету, три КАБ, два БПЛА "Герань-2", два дрона "Молния" и пять FPV-дронов.
Повреждения получили гражданские объекты в Богодуховском, Харьковском, Чугуевском и Берестинском районах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль