Российский дрон залетел в воздушное пространство Молдовы во время атаки на Одесскую область

Утром 17 сентября во время массированной российской атаки на Одесскую область беспилотник нарушил воздушное пространство Молдовы. Дрон находился над территорией страны около двух минут, после чего вернулся в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам заявило Министерство обороны Молдовы.

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По данным ведомства, беспилотник пересек молдавскую государственную границу в 08:56 вблизи украинского села Беляевка и двигался в направлении молдавского села Тудора.

Уже в 08:58 дрон покинул воздушное пространство Молдовы. Он пролетел через район села Паланка в направлении озера Давидов Лиман и вернулся на территорию Украины.

Инцидент произошел на фоне российской воздушной атаки по Украине, в частности по Одесской области.

Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сегодня, 17 сентября, российские войска нанесли удар авиабомбой по Запорожскому району, в результате чего пострадали мирные жители.

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